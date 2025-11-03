Política |

Ministerio de Economía: Alejandro Lew asume como secretario de Finanzas

Luis Caputo anunció que Alejandro Lew reemplazará a Pablo Quirno que dejò el cargo para desempeñarse como canciller. El flamante funcionario tiene trayectoria en bancos internacionales y empresas energéticas.

El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó este lunes que Alejandro Lew se sumará al equipo económico como secretario de Finanzas en reemplazo de Pablo Quirno, quien fue designado ministro de Relaciones Exteriores .

Lew ya había trabajado en la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA, además de ocupar cargos como CFO de YPF y otras compañías del sector energético. Su experiencia internacional en bancos le da un perfil técnico, pensado para reforzar la estrategia financiera del Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1985405967568138501&partner=&hide_thread=false

La labor del nuevo secretario

Lew deberá enfrentar cuestiones clave como el manejo de la deuda pública y la coordinación con el Banco Central, tareas que requieren conocimiento del mercado local e internacional. Su nombramiento busca generar confianza en inversores y en la ciudadanía sobre la estabilidad económica.

ADEMÁS: Milei reunió por primera vez a su nuevo Gabinete

Antes de este cambio, el área de Finanzas estaba a cargo de Pablo Quirno, figura central del equipo económico que coordinó las políticas fiscales y financieras en los últimos meses. Durante su gestión, lideró la negociación de la deuda pública, supervisó los gastos del Estado y trabajó junto al Banco Central en decisiones clave del mercado.

