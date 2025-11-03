Ministerio de Economía: Alejandro Lew asume como secretario de Finanzas

Lew ya había trabajado en la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA, además de ocupar cargos como CFO de YPF y otras compañías del sector energético. Su experiencia internacional en bancos le da un perfil técnico, pensado para reforzar la estrategia financiera del Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1985405967568138501&partner=&hide_thread=false Nuevo Secretario de Finanzas:



Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas.

Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA.

Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías… pic.twitter.com/eYYkvT78s0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 3, 2025

La labor del nuevo secretario

Lew deberá enfrentar cuestiones clave como el manejo de la deuda pública y la coordinación con el Banco Central, tareas que requieren conocimiento del mercado local e internacional. Su nombramiento busca generar confianza en inversores y en la ciudadanía sobre la estabilidad económica.

Antes de este cambio, el área de Finanzas estaba a cargo de Pablo Quirno, figura central del equipo económico que coordinó las políticas fiscales y financieras en los últimos meses. Durante su gestión, lideró la negociación de la deuda pública, supervisó los gastos del Estado y trabajó junto al Banco Central en decisiones clave del mercado.