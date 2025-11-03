Ministerio de Economía: Alejandro Lew asume como secretario de Finanzas

Luis Caputo anunció que Alejandro Lew reemplazará a Pablo Quirno que dejò el cargo para desempeñarse como canciller. El flamante funcionario tiene trayectoria en bancos internacionales y empresas energéticas.
El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó este lunes que Alejandro Lew se sumará al equipo económico como secretario de Finanzas en reemplazo de Pablo Quirno, quien fue designado ministro de Relaciones Exteriores .
Lew ya había trabajado en la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA, además de ocupar cargos como CFO de YPF y otras compañías del sector energético. Su experiencia internacional en bancos le da un perfil técnico, pensado para reforzar la estrategia financiera del Gobierno.
Lew deberá enfrentar cuestiones clave como el manejo de la deuda pública y la coordinación con el Banco Central, tareas que requieren conocimiento del mercado local e internacional. Su nombramiento busca generar confianza en inversores y en la ciudadanía sobre la estabilidad económica.
Antes de este cambio, el área de Finanzas estaba a cargo de Pablo Quirno, figura central del equipo económico que coordinó las políticas fiscales y financieras en los últimos meses. Durante su gestión, lideró la negociación de la deuda pública, supervisó los gastos del Estado y trabajó junto al Banco Central en decisiones clave del mercado.
