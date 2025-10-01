Jubilados y personas con discapacidad vuelven a marchar contra el ajuste de Milei

Organizaciones de jubilados y pensionados, con el apoyo de centrales obreras, convocaron a una nueva movilización este miércoles a las 16 horas frente al Congreso. La protesta se realiza en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno y, específicamente, contra el veto presidencial a la ley que disponía aumentos para el sector previsional.

“Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia, levantamos la voz: ¡No votemos a Milei! Este miércoles 1 a las 15 nos encontramos en la puerta del Cine Gaumont junto a la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social”, convocó la CTA Autónoma, que conduce Hugo Godoy, desde sus redes sociales.

La CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma “seguimos en las calles, defendiendo el presente y el futuro de nuestro pueblo”, expresaron ambas centrales.

En la recta final para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno anunció en las últimas horas que los jubilados y pensionados tendrán descuentos exclusivos en los principales supermercados del país y otros comercios a partir de un programa de un programa puesto en marcha por el Ministerio de Capital Humano a través de la Anses.

El programa ofrece descuentos exclusivos en unos 7.000 comercios adheridos, que incluye a los principales supermercados del país, e incluye un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza.

Se movilizan por la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El miércoles 1° de octubre a las 11 en Plaza de Mayo, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convocan a movilizarse para exigir la inmediata aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo pero postergada en su ejecución.

"La postergación de esta ley constituye una grave vulneración de derechos y un debilitamiento de nuestra democracia. Una norma votada y aprobada por el Congreso debe cumplirse: los derechos no pueden quedar a discreción del Gobierno", afirman desde el Foro.

Tras el veto rechazado por el Congreso, el Gobierno promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, la ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incluya las partidas en el presupuesto nacional.