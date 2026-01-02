El dólar arrancó 2026 en alza: cómo fue debut de la nueva banda cambiaria

En lugar de actualizarse al 1% mensual como hasta ahora, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el Indec. A lo largo de enero, así, la banda superior subirá progresivamente un 2,5% por ser ese el IPC de noviembre.

Con una tendencia similar, el dólar minorista en el Banco Nación (BN) finalizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con un aumento de $15. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde lo hizo a $1.488,77 para la venta.

El denominado dólar blue o paralelo cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, en el mercado informal de la City porteña, sin cambios con respecto a última jornada hábil.

El dólar CCL cotizó a $1.541,02 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 4,5%. El dólar MEP operó a $1.505,63 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.535,73, según Bitso. itcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.540, según Binance.

Bajó el riesgo país

El riesgo país, que mide la JP Morgan, perforó los 560 puntos básicos, luego que en la última rueda de 2025 el índice económico hubiera finalizado en torno a los 570 puntos básicos. Los ADRs cotizaron con mayoría de bajas en Nueva York y cayeron hasta casi 4% de la mano de Grupo Supervielle

El S&P Merval trepó 0,8% hasta 3.074.816,07 puntos, pero su contraparte en dólares cayó 0,6% a 1.993,94 puntos, ante el salto del dólar contado con liquidación (CCL).

Sin embargo, a nivel individual las acciones anotaron mayoría de subas, lideradas por Loma Negra (+2,2%) y Pampa Energía (+1,9%). A contramano, Grupo Supervielle pierde 2% y Transener 1,7%