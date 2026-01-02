El dólar arrancó 2026 en alza: cómo fue debut de la nueva banda cambiaria

El billete mayorista tuvo un alza de $20 y el minorista trepó $15 en el Banco Nación, mientras que el blue se mantuvo estable. Bajó el riesgo papis.
El dólar oficial mayorista cerró este viernes la primera rueda de 2026 con una cotización de $1.475 un avance de $20 en la primera rueda de 2026, en el debut del nuevo esquema cambiario. La flotación cambiaria pasó a actualizarse según la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, en forma gradual a lo largo de enero.
En lugar de actualizarse al 1% mensual como hasta ahora, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el Indec. A lo largo de enero, así, la banda superior subirá progresivamente un 2,5% por ser ese el IPC de noviembre.
Con una tendencia similar, el dólar minorista en el Banco Nación (BN) finalizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con un aumento de $15. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde lo hizo a $1.488,77 para la venta.
El denominado dólar blue o paralelo cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, en el mercado informal de la City porteña, sin cambios con respecto a última jornada hábil.
El dólar CCL cotizó a $1.541,02 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 4,5%. El dólar MEP operó a $1.505,63 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.535,73, según Bitso. itcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.540, según Binance.
El riesgo país, que mide la JP Morgan, perforó los 560 puntos básicos, luego que en la última rueda de 2025 el índice económico hubiera finalizado en torno a los 570 puntos básicos. Los ADRs cotizaron con mayoría de bajas en Nueva York y cayeron hasta casi 4% de la mano de Grupo Supervielle
El S&P Merval trepó 0,8% hasta 3.074.816,07 puntos, pero su contraparte en dólares cayó 0,6% a 1.993,94 puntos, ante el salto del dólar contado con liquidación (CCL).
Sin embargo, a nivel individual las acciones anotaron mayoría de subas, lideradas por Loma Negra (+2,2%) y Pampa Energía (+1,9%). A contramano, Grupo Supervielle pierde 2% y Transener 1,7%
