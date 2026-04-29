Intendentes bonaerenses reclamaron planes escolares ante Capital Humano

Los intendentes dejaron constancia, en el documento entregado a la cartera de Pettovello, de la “absoluta falta de sensibilidad social y de la retención indebida de fondos” que hace el Gobierno Nacional sobre las partidas que “debería destinar a la seguridad alimentaria en las escuelas”.

Asimismo, recordaron que en el año 2024 la gestión de Milei “giró sólo el 66% de las partidas necesarias”, es decir que “debió enviar $105.000 millones y envió $70.500 millones”. En 2025, giró apenas el 59% de lo que se precisaba: las partidas debieron ser por $131.000 millones y fueron por $77.500 millones.

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En lo que va de este año, el Poder Ejecutivo pretende enviar únicamente el 46% de las partidas estimadas “frente al enorme aumento de precios”, es decir que “se apropia del 54% de los fondos”, según indicaron.

La Provincia de Buenos Aires remarcó que, a través de los Municipios y Consejos Escolares en los 135 distritos, tiene “el dispositivo alimentario de mayor alcance a nivel nacional", lo que garantiza el desayuno, almuerzo, merienda y refuerzo alimentario para millones de familias bonaerenses.

La respuesta del Gobierno

La ministra Sandra Pettovello estaba en el Congreso, donde acompañó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En la puerta del ministerio, la funcionaria les dejó un mensaje a los jefes comunales: "Intendentes, diríjanse a quien corresponda".

Y le agregó en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof: "Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben".

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Por su parte, en diálogo con la prensa, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, declaró: “Estamos acá porque el gobierno de Milei quiere que, de cada 10 chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, solo coman 4. Nos están debiendo 177 mil millones de pesos para el programa alimentario escolar. Estamos en una situación crítica. Con estas políticas económicas, están generando una crisis económica y social catastrófica. Hasta ahora el gobernador Axel Kicillof pudo sostener que todos los chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires puedan comer. Son más de dos millones y medio de chicas y chicos”.

“Venimos al Ministerio de Capital Humano, la ministra Pettovello no está. Nadie nos quiere recibir el documento firmado por todos los intendentes de distintos partidos políticos de la provincia: radicales, vecinalistas, justicialistas”, continuó Fernando Espinoza y agregó: “Esto no es democracia. La gente no puede más. Milei, el año pasado le dio 90 mil millones de pesos a su amigo (Marcos) Galperín de Mercado Libre en exenciones fiscales, hoy estamos pidiendo acá los 80 mil millones que faltan para los alimentos de las niñas y niños bonaerenses en sus escuelas”.

“Venimos a exigirle al presidente Milei que cumpla con lo que debe cumplir, no se puede jugar con la comida de nuestras chicas y chicos de la provincia de Buenos Aires”, concluyó Fernando Espinoza, en la puerta de la sede de Capital Humano donde ningún representante de la cartera nacional recibió el reclamo, sin embargo fuerzas de la policía federal custodiaban el frente ministerial.