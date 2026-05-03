Suben las multas en la Provincia: cuánto costarán

Entre las faltas más habituales, superar la velocidad máxima tendrá desde ahora una sanción que va de $332.250 a $2.215.000. En tanto, conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes podrá ser castigado con multas de entre $443.000 y $2.215.000.

También quedaron dentro del nuevo cuadro las infracciones por circular en contramano o por banquina, manejar sin Verificación Técnica Vehicular (VTV), cruzar un semáforo en rojo, conducir sin licencia habilitante o sin seguro obligatorio. En todos esos casos, las penalidades oscilan entre $664.500 y $2.215.000.

Las faltas menores también sufrieron ajustes

Las faltas consideradas de menor escala, aunque igualmente sancionables, también tuvieron ajustes. No utilizar cinturón de seguridad, dejar el vehículo mal estacionado o circular sin la documentación correspondiente pasaron a tener multas que van desde $110.750 hasta $221.500.

Uno de los montos más elevados corresponde a la negativa a someterse a un control de alcoholemia. En ese caso, la sanción va de $1.107.500 a $2.658.000, lo que la ubica entre las infracciones de mayor severidad dentro del régimen bonaerense.

Que es necesario tener para circular

Desde el Ministerio de Transporte recuerdan que para circular en territorio provincial es obligatorio contar con licencia de conducir vigente, cédula de identificación del automotor, comprobante de seguro al día y certificado de VTV vigente.

Además, los vehículos deben disponer de cinturones de seguridad, chapas patente reglamentarias, matafuego, balizas y los sistemas de seguridad originales de fábrica. En el caso de los motovehículos, también es obligatorio el uso de casco homologado.

La normativa también establece condiciones específicas de circulación. Entre ellas, respetar la cantidad máxima de ocupantes permitida, ubicar a los menores de 10 años en el asiento trasero con el sistema de retención infantil correspondiente y mantener las luces bajas encendidas durante las 24 horas en rutas y autopistas.

La legislación bonaerense contempla, además, beneficios para quienes regularicen rápidamente la infracción. Si el pago se realiza dentro del período de pago voluntario indicado en la primera notificación, el conductor accede a una bonificación del 50% sobre el valor mínimo de la sanción. En las actas automáticas, el vencimiento figura impreso; en las labradas manualmente, se establece a los 30 días hábiles desde su confección.

Por el contrario, no abonar la multa puede derivar en intereses, recargos y restricciones administrativas. Entre las consecuencias posibles figuran la imposibilidad de renovar la licencia de conducir, trabas en trámites vinculados al vehículo e incluso el inicio de acciones judiciales para el cobro de la deuda.

Con la nueva actualización, la Provincia vuelve a poner el foco en el cumplimiento de las normas viales y en la prevención de conductas de riesgo, en un contexto en el que las sanciones económicas se consolidan como una de las principales herramientas de control sobre el tránsito.