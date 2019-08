El titular del Sindicato de Obreros Panaderos de Lanús, Gabriel Ruiz, repudió la especulación de las empresas molineras de trigo que hasta ayer aumentaron la bolsa de harina de forma significativa.

"Desde el lunes estamos sin precio en la harina. El viernes estaba $900 y ahora entre $1200 y $1400 la bolsa. La especulación es tanta que los panaderos primero tenemos que depositar el dinero de la compra y a los dos o tres días entregan la mercadería", lamentó.

Por este motivo, para hacerle frente a la problemática, el titular de aquel sindicato propuso que "al igual que con las petroleras, el Gobierno aplique a las empresas molineras, en forma urgente, la Ley de Abastecimiento para decretar el congelamiento del precio de la harina durante los próximos 90 días teniendo como referencia los valores al 9 de agosto, con un tipo de cambio en torno a los 45 pesos. Si lo hacemos con un dólar a 60, el pan puede llegar a costar 200 pesos".

Cabe destacar que la ley Nº 20.680 de Abastecimiento regula "la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios" que se destinan a la "producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística", entre otros, así como "cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población".

Su utilización permite a las autoridades establecer precios mínimos, máximos o márgenes de utilidad para cualquier etapa del proceso económico, y dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y producción.

"Acá hay que sentarse a dialogar con los molinos, trigo hay y no puede ser que los panaderos no tengamos un precio real de la bolsa de harina. Encima no podemos comprar directamente a los molinos sino a los intermediarios en depósito. Un día vas el precio es 1200 pesos, al otro 1300 y así sucesivamente. En la especulación y en el ‘por las dudas’, la bolsa de harina aumentó desde el viernes hasta hoy por encima del 50 por ciento", explayó el sindicalista, quien añadió que los panaderos volvieron a "quedar prisioneros de los vivos de siempre".

"Hace un año y medio que estamos denunciando esta situación y el Gobierno Nacional y provincial miran para otro lado. Acá los vivos de siempre son los molinos y hoy quedó en evidencia con el aumento indiscrimidado en el precio de la bolsa de harina. Los únicos perjudicados son los industriales panaderos y la gente que verá aumentado el precio del kilo de pan", puntualizó.