El Gobierno acordó un préstamo de USD400 millones para mejorar el sistema energético

Luego de los cortes de electricidad que se produjeron a finales de 2025 y uno masivo, a comienzos de 2026, que afectó a cerca de un millón de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se logró obtener este préstamo para prevenir nuevas fallas.

El Gobierno logró la aprobación oficial de un préstamo de USD 400 millones por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Esta operación se publicó este lunes en el Boletín Oficial y establecida mediante el Decreto 23/2026, que consiste en el financiamiento de un Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético, orientado a la modernización del sector y a una mayor eficiencia en la asignación de subsidios.

De acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), para el período comprendido entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, Edesur superó ampliamente los parámetros regulatorios, con 4,12 cortes promedio frente al límite de 2,07 y una duración media de 7,37 horas por usuario. Edenor, en contraste, registró 1,39 cortes por usuario y una duración de 3,58 horas, ambas cifras dentro de los objetivos establecidos.

El programa se centra en cuatro puntos: fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energético, mejoras en la focalización de los subsidios, promoción del uso eficiente de los recursos y otros rubros complementarios.

Este nuevo préstamo no financiará obras puntuales, sino que se diseñó como apoyo presupuestario sectorial. Apunta a acompañar políticas públicas orientadas a la sostenibilidad fiscal, la eficiencia y la equidad distributiva, criterios que articularán la asignación de los próximos recursos al sistema energético nacional.

Desde lo institucional, el contrato firmado con la CAF contempla la actualización normativa, la modernización de procesos administrativos y la provisión de asistencia técnica para mejorar la gestión del sector.

Según el Banco Central de la República Argentina, la operación tendrá un impacto limitado en la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público evaluó que el costo financiero del préstamo es menor al que el país enfrentaría en el mercado.

Además de este acuerdo con la CAF, se suma la inversión que aprobó la Corporación Financiera Internacional (IFC) en diciembre de 2025. Esa inversión fue de USD 300 millones en Central Puerto, para fortalecer la generación y el almacenamiento de energía.