El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas alcanzaron un récord en la era Milei

Luego de la implementación del plan para fortalecer las reservas internacionales, el BCRA adquirió un total de U$S708 millones. Las reservas brutas alcanzan U$S44.808 millones -el valor más alto en el gobierno de Javier Milei-, con un incremento diario de U$S201 millones.

La autoridad monetaria estableció como límite que sus compras diarias no superen el 5% del volumen operado en el mercado cambiario, para no alterar la dinámica habitual.

La cotización del dólar

El dólar oficial minorista cerró a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). Mientras que en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde lo hace a $1.454,65 para la venta.

En tanto en el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.434,50. El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cerró a $1.512,63 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,5%. El dólar MEP cerró a $1.466,70 y la brecha con el dólar oficial es de 2,2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.518,06, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.145, según Binance.

Las acciones y los bonos cotizan con resultados mixtos a media rueda financiera de este lunes. El MERVAL operó con una baja de 0,7% y sus principales acciones cotizan con pérdidas en su mayoría. Por feriado en Estados Unidos no opera Wall Street y por ende se limitan las transacciones.

En cuanto a los bonos locales, el panorama se posiciona en rojo con pérdidas de hasta 1%. El riesgo país quedó en 566 puntos.