El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas alcanzaron un récord en la era Milei

La autoridad monetaria sumó U$S21 millones en el inicio de la semana y acumula 11 jornadas consecutivas con saldo positivo. Las reservas brutas alcanzaron U$S44.808 millones, el valor más alto desde que Milei es presidente.
El Banco Central (BCRA) compró este lunes U$S21 millones y sumó más de U$S700 millones en lo que va de enero, cerrando 11 jornadas consecutivas con saldo positivo.
Luego de la implementación del plan para fortalecer las reservas internacionales, el BCRA adquirió un total de U$S708 millones. Las reservas brutas alcanzan U$S44.808 millones -el valor más alto en el gobierno de Javier Milei-, con un incremento diario de U$S201 millones.
La autoridad monetaria estableció como límite que sus compras diarias no superen el 5% del volumen operado en el mercado cambiario, para no alterar la dinámica habitual.
El dólar oficial minorista cerró a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). Mientras que en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde lo hace a $1.454,65 para la venta.
En tanto en el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.434,50. El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta en el mercado informal de la City porteña.
El dólar CCL cerró a $1.512,63 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,5%. El dólar MEP cerró a $1.466,70 y la brecha con el dólar oficial es de 2,2%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.518,06, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.145, según Binance.
Las acciones y los bonos cotizan con resultados mixtos a media rueda financiera de este lunes. El MERVAL operó con una baja de 0,7% y sus principales acciones cotizan con pérdidas en su mayoría. Por feriado en Estados Unidos no opera Wall Street y por ende se limitan las transacciones.
En cuanto a los bonos locales, el panorama se posiciona en rojo con pérdidas de hasta 1%. El riesgo país quedó en 566 puntos.
