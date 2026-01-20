La actividad metalúrgica cerró 2025 en su peor nivel desde la pandemia

Según el último informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), en diciembre el sector registró una caída interanual del 7,1% y una contracción mensual del 1,3% respecto de noviembre.

De esta manera, la metalurgia terminó el año con una baja acumulada del 0,9% en comparación con 2024, un período que ya había sido especialmente recesivo, con un desplome del 12,1%. Además, el nivel de actividad se mantiene casi un 20% por debajo de sus máximos recientes, lo que confirma un deterioro estructural que se profundizó en el último tramo del año.

Uno de los datos más preocupantes del informe es la utilización de la capacidad instalada, que descendió hasta el 44%, uno de los registros más bajos de la serie histórica. Este nivel evidencia un uso muy limitado del aparato productivo y refleja con claridad el carácter contractivo del actual escenario industrial.

Análisis sectorial

Desde el punto de vista sectorial, el panorama fue mayoritariamente negativo. Maquinaria Agrícola mostró una caída interanual del 8,5%, profundizando su retroceso, mientras que Carrocerías y Remolques, con un crecimiento marginal del 1,5%, evidenció una fuerte desaceleración luego de haber liderado el repunte del primer semestre. El resto de los rubros continuó en terreno negativo, con descensos significativos en Fundición (-19,8%), Equipo Eléctrico (-7,1%), Autopartes (-5,8%), Bienes de Capital (-5,4%), Otros Productos de Metal (-5,8%) y Equipamiento Médico (-2,8%).

El análisis por cadenas de valor refuerza este diagnóstico. Las empresas vinculadas al agro (-6,6%), la energía eléctrica (-9,3%), la minería (-4,1%) y el petróleo y gas (-6,8%) mantuvieron resultados negativos, al igual que los segmentos asociados al consumo final (-4,3%), la industria automotriz (-6,5%) y la construcción (-5,1%).

El impacto de las importaciones

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica”. En ese sentido, reclamó la implementación de una política industrial integral y alertó sobre el impacto del crecimiento de las importaciones, que avanzan a un ritmo superior al 70% interanual, en un contexto de consumo interno en retroceso.

Las perspectivas de corto plazo tampoco resultan alentadoras. Ocho de cada diez empresas anticipan que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses y no esperan aumentos en su dotación de personal, con proyecciones que incluso contemplan nuevas reducciones.

A nivel regional, todas las provincias registraron caídas interanuales. Buenos Aires (-9,2%) volvió a mostrar el desempeño más desfavorable, seguida por Córdoba (-8,6%) y Santa Fe (-7,3%), mientras que Mendoza (-2%) y Entre Ríos (-1,6%) exhibieron descensos más moderados.

En materia de empleo, el sector registró una caída interanual del 2,5%, sin variaciones respecto de noviembre. A este escenario se suma el aumento sostenido de las importaciones de productos metalúrgicos, que crecieron 18,9% interanual en noviembre, mientras que las exportaciones retrocedieron 10,4%, profundizando el desequilibrio del sector.