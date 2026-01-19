El Chaqueño Palavecino salió al cruce de Jorge Rial

El líder de La Libertad Avanza subió al escenario para interpretar “Amor Salvaje” junto al popular folklorista, el pasado viernes, en un singular episodio que generó todo tipo de reacciones. Entre las reacciones que provocó su encuentro, trascendió la de Jorge Rial, que cruzó al músico en sus redes sociales.

“El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de la del Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”, escribió Rial en su cuenta de X. Tras esta situación, el artista salió al cruce por la polémica acusación del periodista y desmintió haber recibido dinero a cambio de su intercambio con el Presidente.

"Seguramente más de uno va a hablar. Yo no tengo banderas políticas para nada", respondió tajante en declaraciones radiales, mientras que sobre la presencia de Milei en Jesús María, señaló: "Sabía que cantaba y, bueno, es el Presidente de la Nación".

Por último, se refirió al comentario de Rial, quien insinuó que el artista había recibido alguna remuneración por compartir escenario con Milei: "Absolutamente nada. Todas las entradas se han vendido mucho antes de que anuncien que él iba, y todas las noches atrás sin el Presidente se han agotado. No pueden hablar de eso porque nada que ver".

Previo al momento musical, Milei tomó el micrófono para brindar un breve discurso enfocado en la gratitud hacia el pueblo cordobés y la defensa de las tradiciones. "Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente", manifestó el libertario, provocando los aplausos de los asistentes. "Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias", agregó.

Enseguida, Milei destacó la importancia cultural del Festival de Jesús María. "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones", afirmó.

Porque Javier Milei cantó junto al Chaqueño Palavecino en #JesúsMaría pic.twitter.com/YFZTyiKlrv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 17, 2026

El momento más impactante de la noche ocurrió cuando Milei, desde la platea, le hizo un pedido especial al artista: "Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje". Ante la invitación del artista para cantarlo a dúo, el Presidente intentó excusarse y argumentó él es un "amateur" al lado del folklorista. Sin embargo, tras la insistencia del músico, el líder de LLA subió al escenario.

Al final, Milei se animó a entonar el estribillo y el puente del clásico del folklore, recibiendo el visto bueno del Chaqueño: "¡Bien! Aprobado".