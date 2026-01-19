ARCA publicó las nuevas escalas y deducciones de Ganancias

Con esta actualización, los empleadores ya pueden comenzar a adecuar sus sistemas de liquidación de sueldos. Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez, “esto es retroactivo al 1° de enero, por lo cual, si las empresas ya pagaron remuneraciones aplicando las tablas del año pasado, deben hacer el recálculo en el próximo pago y devolver lo retenido de más”.

De acuerdo con las nuevas tablas, el piso salarial para comenzar a tributar Ganancias se ubica en $2.490.038 mensuales netos para un empleado soltero sin hijos. En el caso de una persona casada con dos hijos, el impuesto comienza a aplicarse desde ingresos netos mensuales de $3.302.179, mientras que un trabajador casado sin hijos empieza a pagar a partir de los $2.894.000.

Las escalas y deducciones se incrementaron un 14,29%, en línea con la variación acumulada de la inflación del segundo semestre de 2025. De este modo, la ganancia no imponible del primer semestre de 2026 se fijó en $5.151.802,50. En tanto, las deducciones por cargas de familia quedaron establecidas en $4.851.964,66 para el cónyuge y $2.446.863,48 por hijo, mientras que la deducción especial ascendió a $18.031.308,76.

Además, se actualizó la escala anual del impuesto correspondiente al período enero-julio. El primer tramo, de hasta $2.000.030,09 de ganancia neta imponible acumulada, tributa una alícuota del 5%. A partir de allí, las tasas progresivas avanzan por escalones del 9%, 12%, 15%, 19%, 23%, 27% y 31%, hasta alcanzar la alícuota máxima del 35% para ganancias superiores a $60.750.913,96.

Domínguez advirtió que, en la práctica, muchas empresas demoran la actualización de sus sistemas. “Es muy probable que algunas sigan aplicando tablas anteriores en estos días y regularicen la situación en el próximo pago”, señaló. No obstante, aclaró que hay empleadores que realizan el recálculo de inmediato y devuelven solo la retención de Ganancias para beneficiar a los trabajadores, aunque ese mecanismo no es el habitual previsto por la normativa.