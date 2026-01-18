La suba en los precios de los alimentos presiona sobre la inflación de enero

Los registros de la segunda semana de 2026 lo confirman. La consultora LCG reportó que, entre el 7 y el 14 de enero, la categoría de Alimentos y Bebidas tuvo una inflación del 0,5%. "Los aumentos en las verduras explicaron el 36% del incremento semanal del rubro", destacó el informe, tras señalar que este sector vio un alza del 2,1%, mientras que los aceites aumentaron un 1,9%. A su vez, las bebidas y lácteos restaron casi 0,7 puntos porcentuales a la inflación mensual.

Las condiciones climáticas incidieron en el incremento del precio de las verduras. Las verduras presionan sobre el índice inflacionario.

Este informe coincidió con los datos de Eco Go, que, aunque menos optimista, indicó "una suba del 0,8% semanal en la segunda semana de enero”. A pesar de la leve variación, esta consultora también resaltó que los factores determinantes son las "verduras frescas y congeladas" (cerca del 7%), aceites y grasas (3,75%), la papa (3%) y las carnes (0,5%).

Los datos de la segunda semana de enero contrastan con el balance de diciembre, cuando el aumento de los comestibles alcanzó el 3,1%, impulsado por el incremento de la carne, que se disparó en el último mes en medio de las celebraciones de fin de año. Si esta tendencia persiste, aunque la inflación podría superar el 2% (Eco Go proyecta un 2,3%), se podría observar un período de desaceleración en el ritmo de aumento de los precios.

Inflación: los 10 alimentos que más subieron en diciembre

Entre la selección de alimentos, bebidas y otros artículos para el GBA que releva el INDEC, se observaron fuertes alzas los siguientes productos en diciembre: