Bomba: la AFA dispuso un paro de cuatro días por las denuncias de ARCA

El freno abarcará la novena fecha del Torneo Apertura, la cuarta jornada de la Primera Nacional y partidos de inferiores, entre otros eventos programados para esos días. La decisión fue tomada de manera unánime por los dirigentes presentes en la reunión de este lunes del Comité Ejecutivo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció en diciembre a la AFA por incumplimiento del pago del impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales durante distintos meses de 2024 y 2025 por un total de 19.353 millones de pesos. Sin embargo, desde la AFA aseguran que tienen la documentación oficial que muestra que la deuda es cero y los dirigentes decidieron apoyar a la conducción encabezada por Claudio Tapia.

En medio de esta causa, Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco debieron declarar. Y por lo que Tapia tuvo que pedir permiso a la Justicia para poder salir del país, para el partido con Lanús en Río de Janeiro y reuniones de AFA. La petición de sus abogadas fue aceptada con una caución.

Durante la reunión de Comité Ejecutivo, la propuesta habría sido de Daniel Vila, hombre de medios y presidente de Independiente Rivadavia. Y la misma fue acompañada por Russo (Lanús), Cavagliatto (Instituto), Bianchini (Platense), Leito (Atlético de Tucumán), Mariotto (Banfield) y muchos del Ascenso.

Los duelos del Torneo Apertura suspendidos

Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia

Barracas vs. Banfield

Platense vs. Estudiantes

Vélez vs. Newell's

Rosario Central vs. Tigre

Unión vs. Talleres

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

Estudiantes (RC) vs. Instituto

San Lorenzo vs. Independiente

Racing vs. Huracán

Belgrano vs. Sarmiento

Gimnasia vs. Argentinos

Lanús vs. Riestra

Central Córdoba vs. Boca

River vs. Atlético Tucumán