El Gobierno toma distancia del conflicto de la AFA: "Es un tema de ellos"

“No tenemos por qué opinar, es un tema de ellos”, señalaron desde la Casa Rosada ante la consulta periodística.

Desde el oficialismo remarcaron que se trata de una cuestión judicial que debe resolverse en ese ámbito y que las explicaciones deben ser dadas por la conducción de la AFA encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia., más allá de que el Gobierno fue crítico en otras oportunidades del modelo de asociaciones civiles que rige en el fútbol argentino.

Cerca del presidente Javier Milei sostienen que el Ejecutivo está enfocado en su agenda parlamentaria y económica, y que no forma parte de sus prioridades intervenir en el conflicto entre la AFA y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La polémica se desató luego de que se conociera la citación judicial a dirigentes de la AFA en el marco de una denuncia por presunta evasión impositiva. La entidad respondió mediante un comunicado en el que aseguró que no existe deuda exigible vinculada a las obligaciones señaladas y que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de sus vencimientos.

Además, la AFA indicó que ese planteo ya fue presentado ante el tribunal interviniente y que la cuestión se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones. También cuestionó la actuación de ARCA, al sostener que intenta convertir obligaciones no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

El paro del fútbol y la denuncia de ARCA

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional dispuso la suspensión total de la actividad oficial entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida alcanza la novena fecha del Torneo Apertura, la cuarta jornada de la Primera Nacional y partidos de divisiones inferiores, entre otros compromisos programados para esos días.

#Institucional Comunicado oficial



Los dirigentes de la @LigaAFA solicitaron hoy en Comité Ejecutivo parar el Fútbol Argentino; se adhirieron a la moción los dirigentes de las demás categorías.



https://t.co/bUMmhkHLAU pic.twitter.com/YX082bgmzI — AFA (@afa) February 23, 2026

La decisión fue adoptada por unanimidad en la reunión de dirigentes y se produjo tras la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en diciembre, en la que se acusa a la AFA de incumplimientos en el pago del impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales por más de 19.000 millones de pesos. Desde la entidad aseguran contar con documentación que acredita deuda cero y respaldaron la conducción de Tapia, quien junto a otros dirigentes debió declarar en la causa mientras la investigación continúa su curso.