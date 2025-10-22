Argentina mantiene casi un 100% de riesgo de caer en recesión

El registro muestra una leve baja con respecto al número de agosto, cuando mostró 98,61% frente al 56,16% registrado en julio. En este contexto, el indicador presenta una caída de 1,52% con respecto a septiembre de 2024.

“En septiembre de 2025, el Índice de Difusión (IDCIF) se encuentra en 30%. Esto quiere decir que de las diez series que componen el Índice Líder, tres presentan variaciones positivas significativas: el Índice de Confianza del Consumidor, Despachos de cemento y el Índice de Precios de Minerales no metálicos”, destacó UTDT.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/utditella/status/1981011854299468279&partner=&hide_thread=false El Índice Líder (IL) elaborado por el @CIF_UTDT, que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, cae 0,85% en septiembre 2025 con respecto al mes anterior. Descargá el informe completo acá: https://t.co/kvvivYf5H6 pic.twitter.com/rt3qRXmc0j — Universidad Torcuato Di Tella (@utditella) October 22, 2025

Mientras que la serie de tendencia-ciclo se ubica en 122,94 puntos en septiembre de 2025 (2004=100). “Esto representa una caída de 0,97% respecto del mes anterior.

Esta es la sexta caída consecutiva de la tendencia ciclo del IL sugiriendo que la economía se encuentra en una fase de desaceleración con una alta probabilidad de convertirse en una recesión en los próximos meses”.

En referencia con en la evolución del IL, al que define como un instrumento “que busca anticipar los cambios de fase del ciclo económico, particularmente señalando los momentos de salida de la expansión y de entrada en recesión”.

image

La tabla clave del informe permite observar la evolución de la probabilidad de recesión para los meses previos. En mayo, la probabilidad se situó en 57,08%; en junio, en 56,16%. En julio se mantuvo en 56,16% y finalmente, en agosto, trepó a 98,61%. Es el registro más alto informado desde, al menos, 2018.

El salto mensual queda también reflejado en el gráfico evolutivo incluido en el informe, donde la curva muestra un cambio abrupto de pendiente en el último período.