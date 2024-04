Argentina también tiene el atún más caro del mundo

Según un informe de la consultora Miglino & Asociados, el precio promedio de este alimento de consumo masivo en Argentina es de $2.202 o 2,5 dólares (dólar oficial $881), mientras que en Japón llega a $1762 o US 2; en Francia a $ 1.586 o US 1,80; en Italia y España a $1.410 o US 1,6; en Estados Unidos a $1.321 o US 1,5.

El contraste es más notorio en la comparación con otros países de Iberoamérica. Aquí el informe destacó que el precio de la lata de atún en México llega a $881 o US 1 y en Brasil alcanza los $1.057 o US 1,20.

Ante esta situación Javier Miglino, titular de la consultora, explicó que "dado que Argentina está padeciendo un desmesurado aumento de precios, sobre todo a partir de diciembre de 2023, lo que nos ha colocado como ‘campeones mundiales de inflación’, con un guarismo anual del 277%, nos pareció atinado escanear el precio de este alimento tan difundido y compararlo con el resto del mundo".

Con ese propósito la consultora relevó el valor de este icónico producto en 1.200 supermercados del país, incluidos Carrefour, Día, Jumbo, Disco, Vea, Coto, La Anónima, Casino, mercados chinos y negocios de barrio de 15 provincias de todo el país.

"Hemos tomado el precio de las latas de atún de 9 marcas, de 170 gramos, que se llevan el 99 por ciento del mercado argentino, partiendo de las más caras a las más baratas y estableciendo un promedio: cuestan $ 2.202 pesos, que equivalen a 2,50 dólares al cambio oficial", dijo Miglino a este diario.

Según el abogado, "ese valor supera los valores en todo el mundo y damos como dato específico para probar nuestra afirmación, los precios que se pagan por el mismo producto o equivalente y en la misma cantidad en Japón, Estados Unidos de América, España, Italia, Francia, México y Brasil’.

Miglino citó al prestigioso diario The New York Times, que en sus páginas afirmó que "después de años de aumentos constantes de precios, (los argentinos) tienen poca idea de cuánto deberían costar las cosas".

Desde la consultora precisaron que el relevamiento fue realizado el 7 de abril de 2024 y abarcó las marcas más conocidas: La Campagnola, Gomez da Costa, Cuisine&Co, Ciudad del Lago, Molto y SyP y las marcas propias de las cadenas Coto, Carrefour y Día.

Argentina es un actor secundario en la pesca y comercialización del atún, donde México y Ecuador llevan la cabecera en la región. Sin embargo, los argentinos son grandes consumidores de este producto por su practicidad y adaptabilidad, mucho más en tiempos como los actuales de decreciente consumo de carne vacuna.

En el periodo 2001-2022, Tailandia, Ecuador, China, España, Indonesia y Filipinas se ubicaron como los seis principales exportadores de preparaciones y conservas de atún (69 % de las exportaciones mundiales), mientras que junto a Seychelles, Mauricio y Vietnam se totalizan el 80 % del comercio de exportación.