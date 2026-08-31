Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva y defendió su plan económico en el G20

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza, acompañaron al Ministro, que en su presentación defendió los resultados de la política económica del gobierno libertario y explicó cuál es la estrategia que tiene como finalidad consolidar la estabilidad macroeconómica de la Argentina.

"La estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido", consideró Caputo y, luego, dio a conocer los principales resultados que la administración libertaria atribuye al programa puesto en marcha en diciembre de 2023.

Según los datos presentados por el Ministro, en lo que va del gobierno de Milei el gasto público cayó 30% en términos reales, al tiempo que el Ejecutivo eliminó el déficit fiscal y el déficit cuasifiscal del Banco Central. También señaló que durante ese período se redujeron impuestos por el equivalente a 3 puntos del PIB, en paralelo con el proceso de desregulación de la economía.

En otro momento de su exposición, el funcionario resaltó los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, los cuales obtuvieron días atrás media sanción en la Cámara de Diputados. Ahora, se espera su debate en el Senado.