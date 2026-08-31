El Banco Central registró el menor nivel de compra de dólares de 2026 durante agosto

La expansión de las reservas y los acuerdos de swap con Estados Unidos y China aportan recursos para enfrentar presiones sobre el dólar, en especial ante episodios de volatilidad como los registrados antes de las elecciones legislativas de 2025.

La autoridad monetaria compró U$s 46 millones en la última rueda del mes. En tanto, las reservas brutas bajaron U$s 1.069 millones y terminaron en U$s48.257 millones, afectadas por movimientos de cierre de mes y por un contexto externo desfavorable.

El dólar mayorista bajó a $1.508,50 para la venta este lunes 31 de agosto, en la última rueda del mes. En paralelo, el dólar minorista cedió a $1.530 en el Banco Nación y el blue subió a $1.560, mientras que el MEP se ubica a $1.534,81.

Los bonos en dólares caen en Wall Street y el riesgo país medido por el J.P. Morgan continúa arriba de los 500 puntos básicos, llegando a 512. Además, el S&P Merval en dólares sube casi 3%.