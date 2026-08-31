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El Banco Central registró el menor nivel de compra de dólares de 2026 durante agosto

La autoridad monetaria sumó US$ 768 millones en el octavo mes del año, por debajo de lo registrado en el promedio mensual.

El Banco Central (BCRA) sumó 23 ruedas consecutivas con compras netas de dólares, luego acumular U$s 46 millones en el mercado de cambios. De esta forma, superó los U$s 700 millones en agosto, lo que marcó el mes con menor nivel de adquisición en 2026.

Desde enero de 2026, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario para acumular reservas, el Banco Central incorporó U$s 14.095 millones.

Por su parte, en junio fue U$S1.418 millones; en mayo de U$s 2.596 millones; en abril de U$s 2.769 millones; en marzo de U$s 1.671 millones; en febrero de U$s 1.557 millones; y en enero de U$s 1.158 millones.

La expansión de las reservas y los acuerdos de swap con Estados Unidos y China aportan recursos para enfrentar presiones sobre el dólar, en especial ante episodios de volatilidad como los registrados antes de las elecciones legislativas de 2025.

La autoridad monetaria compró U$s 46 millones en la última rueda del mes. En tanto, las reservas brutas bajaron U$s 1.069 millones y terminaron en U$s48.257 millones, afectadas por movimientos de cierre de mes y por un contexto externo desfavorable.

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El dólar mayorista bajó a $1.508,50 para la venta este lunes 31 de agosto, en la última rueda del mes. En paralelo, el dólar minorista cedió a $1.530 en el Banco Nación y el blue subió a $1.560, mientras que el MEP se ubica a $1.534,81.

Los bonos en dólares caen en Wall Street y el riesgo país medido por el J.P. Morgan continúa arriba de los 500 puntos básicos, llegando a 512. Además, el S&P Merval en dólares sube casi 3%.

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