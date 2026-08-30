Las exportaciones argentinas a la Unión Europea crecieron casi 20%

Las exportaciones al bloque europeo alcanzaron los US$5.191 millones entre enero y julio, un 19% más que en el mismo período de 2025.
Las exportaciones argentinas con destino a la Unión Europea registraron un fuerte crecimiento durante los primeros siete meses del año y alcanzaron los US$5.191 millones, un 19% más que en el mismo período de 2025. El incremento se produjo en paralelo con la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo y llevó los envíos al tercer nivel más alto de los últimos 14 años.
De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre enero y julio la Argentina exportó US$861 millones más que durante el mismo período del año pasado, cuando los embarques habían totalizado US$4.365 millones. El resultado también representa el mayor nivel de exportaciones hacia la Unión Europea desde 2022.
El acuerdo comercial comenzó a regir el 1° de mayo y contempla la liberación arancelaria del 100% de los bienes industriales y del 82% de los productos agrícolas que ingresan al mercado europeo. El impacto de las nuevas condiciones se hizo especialmente visible entre mayo y julio.
Durante ese trimestre, las exportaciones argentinas hacia los países europeos sumaron US$2.476 millones, con un incremento interanual del 13,1%. Se trató del mejor trimestre exportador desde 2022.
Uno de los indicadores que refleja el aprovechamiento de las nuevas condiciones es la utilización de los cupos arancelarios. Al 29 de julio, los exportadores argentinos ya habían completado la totalidad del cupo de huevos y prácticamente todo el correspondiente a la albúmina de huevo.
La Argentina también había utilizado más del 70% del cupo de miel, más de la mitad del destinado al etanol y más de un tercio del correspondiente al arroz. En el caso de la carne vacuna, los envíos ya cubrían casi un tercio del cupo para carne fresca y el 7% del correspondiente a carne congelada.
La miel aparece como uno de los productos que mejor aprovechó las nuevas condiciones. Sus exportaciones superaron en un 88,4% el promedio de los últimos cinco años. El acuerdo contempla un arancel del 0% dentro de un cupo que llegará progresivamente a las 45.000 toneladas.
También el complejo pesquero obtuvo mejoras. Para la merluza, la eliminación inmediata de aranceles que oscilaban entre el 8% y el 15% permitió mejorar la competitividad de los productos argentinos. En el caso del langostino, la reducción será gradual durante un período de hasta cinco años, aunque en 2026 ya se aplicó una baja inicial del 20% sobre el arancel vigente.
El sector ganadero también recibió un beneficio relevante. La carne vacuna exportada bajo la histórica Cuota Hilton dejó de pagar el arancel del 20% para ingresar al mercado europeo libre de derechos.
A esto se sumaron nuevos contingentes para carne fresca, por 6.050 toneladas, y congelada, por 4.950 toneladas, con un arancel preferencial del 7,5% dentro de los cupos.
Otros productos, como limones, tabaco y lana peinada, comenzaron a transitar esquemas de desgravación gradual, con mejoras arancelarias más moderadas durante el primer año.
El sector de los biocombustibles también mostró señales positivas. Los embarques de biodiésel argentino hacia Europa se reactivaron durante junio y julio y generaron operaciones por más de US$110 millones.
Según la BCR, el repunte estuvo favorecido por la decisión europea de abandonar una propuesta que buscaba clasificar a la soja como cultivo de alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC). La medida también beneficia a las exportaciones argentinas de harina de soja, petróleo crudo y productos del complejo manisero.
De todos modos, el informe advierte que el crecimiento no dependerá exclusivamente del acuerdo comercial. La evolución de los precios internacionales, la demanda europea, la estacionalidad y el nivel de producción local serán factores determinantes para definir el resultado de largo plazo.
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