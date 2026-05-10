Caen las ventas de autos usados en abril y persiste la inestabilidad del mercado

La Cámara del Comercio Automotor informó que en abril se comercializaron 154.792 vehículos usados. Aunque hubo una mejora mínima respecto de marzo, el sector registró una baja interanual y advirtió que persisten distorsiones de precios y dificultades de financiamiento.
El mercado de autos usados volvió a mostrar señales de fragilidad en abril. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante ese mes se vendieron 154.792 vehículos, lo que representó una caída del 2,62% en comparación con igual período del año pasado, cuando se habían comercializado 158.960 unidades.
En la comparación mensual, sin embargo, se observó una leve mejora. Frente a marzo, cuando se registraron 153.995 operaciones, el crecimiento fue de apenas 0,52%, un dato que confirma la estabilidad de un mercado que todavía no logra consolidar una tendencia clara.
El balance acumulado de los primeros cuatro meses del año también arrojó números en baja. Entre enero y abril se comercializaron 592.086 unidades, un 4,56% menos que en el mismo período de 2025, cuando las ventas habían alcanzado los 620.383 vehículos.
El secretario de la entidad, Alejandro Lamas, señaló que abril “se mantuvo prácticamente dentro de los mismos volúmenes de venta que marzo”, aunque reconoció que se registró una leve caída interanual.
“En un mercado que no se acomoda y sigue inestable, estamos trabajando con nuevas herramientas para que el sector tenga más ventas y el público tenga una noción realista del valor de los autos”, explicó. Según el directivo, actualmente existe una marcada distorsión de precios que genera confusión entre los compradores.
Lamas también remarcó que la financiación continúa siendo uno de los factores clave para dinamizar la actividad. A su entender, los bancos y las financieras todavía no ofrecen tasas acordes con las necesidades del mercado. “Si hoy se están vendiendo 154.000 unidades mensuales, cuánto más se podría comercializar con tasas más competitivas”, planteó.
En cuanto al comportamiento geográfico, el interior del país mantiene un nivel de operaciones relativamente estable, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires continúa mostrando volúmenes de venta más bajos.
Pese al escenario de cautela, en la CCA confían en una normalización gradual del sector y apuestan a recuperar dinamismo con la mira puesta en alcanzar un nuevo récord de ventas en 2026.
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