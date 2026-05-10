Caen las ventas de autos usados en abril y persiste la inestabilidad del mercado

“En un mercado que no se acomoda y sigue inestable, estamos trabajando con nuevas herramientas para que el sector tenga más ventas y el público tenga una noción realista del valor de los autos”, explicó. Según el directivo, actualmente existe una marcada distorsión de precios que genera confusión entre los compradores.

Estabilidad en el interior del país

Lamas también remarcó que la financiación continúa siendo uno de los factores clave para dinamizar la actividad. A su entender, los bancos y las financieras todavía no ofrecen tasas acordes con las necesidades del mercado. “Si hoy se están vendiendo 154.000 unidades mensuales, cuánto más se podría comercializar con tasas más competitivas”, planteó.

En cuanto al comportamiento geográfico, el interior del país mantiene un nivel de operaciones relativamente estable, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires continúa mostrando volúmenes de venta más bajos.

Pese al escenario de cautela, en la CCA confían en una normalización gradual del sector y apuestan a recuperar dinamismo con la mira puesta en alcanzar un nuevo récord de ventas en 2026.

Top 10 del mercado de usados

Volkswagen Gol y Volkswagen Trend — 8.411 unidades

Toyota Hilux — 6.180

Chevrolet Corsa y Chevrolet Classic — 4.401

Ford Ranger — 4.123

Volkswagen Amarok — 3.682

Peugeot 208 — 3.543

Ford EcoSport — 3.195

Ford Ka — 2.935

Fiat Palio — 2.869

Toyota Corolla — 2.844

Los 10 eléctricos más vendidos