Caputo lanzó el "Súper RIGI" con rebajas impositivas y beneficios para empresas

El ministro señaló además que las exenciones de derechos de importación alcanzarán a todos los bienes necesarios para la producción. Actualmente, ese beneficio dentro del RIGI vigente sólo aplica a bienes de capital, lo que generaba diferencias de interpretación y restricciones operativas.

En materia de exportaciones, el nuevo esquema prevé arancel cero desde el inicio de las operaciones para los proyectos incluidos en el régimen. En el sistema actual, esa exención comienza luego de dos o tres años, según el tipo de actividad.

Otro de los puntos centrales del proyecto será el límite a la presión tributaria local. Las provincias adheridas no podrán cobrar más de 0,5% de Ingresos Brutos, mientras que los municipios tendrán prohibido aplicar tasas sobre las ventas de las empresas alcanzadas por el régimen.

Aunque todavía no se definió el monto mínimo de inversión para ingresar al Súper RIGI, Caputo aseguró que ese requisito será precisado antes de que el proyecto sea enviado al Congreso. También sostuvo que las rebajas impositivas no implicarán una caída de la recaudación fiscal.

“Vamos a tener una mayor recaudación porque se trata de industrias que hoy no existen en la Argentina”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda durante la presentación del nuevo esquema.

Entre los sectores que podrían verse beneficiados mencionó el refinamiento y laminado de cobre, la producción de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y fertilizantes. También incluyó inversiones en datacenters, agroindustria, pesca y agroforestación.