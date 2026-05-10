Las ventas minoristas pyme siguen en baja: cayeron el 3,2% interanual en abril

Sobre la situación de los comercios, el 53,3% de los empresarios indicó que su condición se mantuvo estable respecto del año anterior, mientras que el 39,6% manifestó un deterioro y el resto reflejó una mejora. El relevamiento mostró también que el 49% de los comerciantes consideró que la situación se mantendrá sin cambios durante los próximos 12 meses, mientras que el 37,2% aguardó una mejora y el 13,8% proyectó un empeoramiento.

En materia de inversiones, el 58,7% sostuvo que el contexto actual no resultó favorable para realizar desembolsos, frente a un 12,6% que sí lo consideró oportuno y un 28,7% que no definió una postura.

Uno de los pocos indicadores positivos del informe estuvo vinculado al canal digita. Las ventas online de los comercios con local físico crecieron 8% interanual y 0,7% en la medición mensual desestacionalizada. De todas maneras, ese desempeño no alcanzó para revertir la caída general de la actividad minorista.

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En muchos casos, vale mencionar, el comercio electrónico funcionó como una herramienta para sostener parte de las operaciones y compensar de forma parcial la menor circulación en locales físicos, aunque sin lograr revertir el escenario general de retracción.

Desde CAME señalaron que el consumo se concentró en productos esenciales y de recambio estacional, en un escenario marcado por la búsqueda de financiación y descuentos. Además, remarcaron que el incremento de los costos operativos y de los servicios básicos afectó la rentabilidad de los establecimientos pyme.

"La recuperación del sector queda supeditada a la recomposición del ingreso real y a la normalización de la estructura de gastos fijos", concluyó el informe.