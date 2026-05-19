Caputo afirmó que en el gobierno de Milei se hizo "lo opuesto" que en el de Macri

El ministro de Economía, Luis Caputo, diferenció la gestión libertaria de la de Cambiemos -donde él fue parte- y defendió el modelo económico del gobierno de Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, diferenció el actual modelo económico de la gestión de Cambiemos, asegurando que el gobierno de Javier Milei es "lo opuesto" al de Mauricio Macri en materia de política económica.
En una entrevista con Economía de Quincho, el funcionario sostuvo que “este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto” y remarcó que “nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos".
Caputo, quien formó parte del gabinete de Macri como ministro de Finanzas y titular del BCRA, fue crítico con aquel proceso al señalar que se mantuvo intacto el déficit fiscal durante los primeros dos años de gestión.
Al respecto, señaló que “no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: el déficit fiscal”, recordando que “con Macri hubo una euforia financiera que permitió financiar esa transición”, pero reconoció que el objetivo de reducir el déficit con crecimiento no se materializó y el financiamiento se terminó.
En contraste, destacó que la administración libertaria eliminó el déficit fiscal en su primer mes de mandato y el déficit cuasifiscal en diez meses, calificando el proceso como un “caso de estudio”. Asimismo, marcó distancias con la Convertibilidad de los años 90, señalando que aquel modelo colapsó por no darle importancia real al equilibrio fiscal.
Con la mirada puesta en el futuro político, el titular del Palacio de Hacienda vaticinó un escenario de fuerte consolidación para el oficialismo. Aseguró que Javier Milei ganará las elecciones de 2027 "por paliza" y en primera vuelta, debido a que la sociedad percibirá una recuperación económica evidente antes de los comicios.
En ese sentido, expresó que “va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes y va a haber un crecimiento feroz porque esto se va a resolver mucho antes”, asegurando que “ni de casualidad va a haber la volatilidad de 2025″ e insistió en que “Milei va a ganar en primera vuelta y cómodo”.
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