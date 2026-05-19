Caputo afirmó que en el gobierno de Milei se hizo "lo opuesto" que en el de Macri

En contraste, destacó que la administración libertaria eliminó el déficit fiscal en su primer mes de mandato y el déficit cuasifiscal en diez meses, calificando el proceso como un “caso de estudio”. Asimismo, marcó distancias con la Convertibilidad de los años 90, señalando que aquel modelo colapsó por no darle importancia real al equilibrio fiscal.

Con la mirada puesta en el futuro político, el titular del Palacio de Hacienda vaticinó un escenario de fuerte consolidación para el oficialismo. Aseguró que Javier Milei ganará las elecciones de 2027 "por paliza" y en primera vuelta, debido a que la sociedad percibirá una recuperación económica evidente antes de los comicios.

En ese sentido, expresó que “va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes y va a haber un crecimiento feroz porque esto se va a resolver mucho antes”, asegurando que “ni de casualidad va a haber la volatilidad de 2025″ e insistió en que “Milei va a ganar en primera vuelta y cómodo”.