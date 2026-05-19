La Plata: operativo puerta a puerta de ARBA para desendeudar a jubilados y pensionados

Cristian Girard explicó que “sabemos que el contexto económico es muy difícil, especialmente para quienes viven de una jubilación o una pensión. Por eso trabajamos para acercar soluciones concretas y simplificar el acceso a beneficios que alivien la situación de un sector que históricamente tuvo voluntad de pago”.

Por su parte, el intendente Julio Alak sostuvo: “Tenemos la responsabilidad de estar cerca de quienes más esfuerzo hicieron durante toda su vida y hoy necesitan el acompañamiento del Estado”.

Cómo será el operativo

Las personas alcanzadas serán contactadas mediante correo postal, correo electrónico, llamados telefónicos y otros canales oficiales disponibles en ARBA y el municipio. Quienes reciban la notificación, deberán acercarse al Centro de Servicio Local de ARBA más cercano a su domicilio. El trámite tendrá atención prioritaria y requerirá únicamente DNI, fotocopia del documento y la firma de una declaración jurada.

Para acceder a la exención se deberá cumplir con las condiciones previstas en el Código Fiscal: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, ser titular de una única propiedad destinada a vivienda familiar cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y no estar inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La Plata, punto de partida

La capital bonaerense fue seleccionada para iniciar el operativo porque concentra la mayor cantidad de personas que podrían acceder al beneficio: 1.557 jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados.

Luego se ubican General Pueyrredón —con 733 casos—, La Matanza con 655, Lomas de Zamora con 498 y Quilmes con 480 potenciales beneficiarios.

También se destacan Merlo, con 392 casos; Almirante Brown, con 371; Lanús, con 370; y Bahía Blanca, donde se identificaron 368 jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados en condiciones de acceder a la exención.

En paralelo, ARBA solicitará formalmente a ANSES un padrón actualizado de jubiladas y jubilados con domicilio en la provincia de Buenos Aires para ampliar el alcance del programa y continuar articulando acciones con otros municipios bonaerenses.