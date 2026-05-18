El Índice de Salarios igualó a la inflación en marzo por los empleados públicos

El incremento salarial promedio fue del 3,4%, mientras que el ingreso de los trabajos del Estado aumentaron 5%
El índice de salarios se incrementó 3,4% en marzo de 2026 respecto de febrero, acumuló un alza de 8,6% en el primer trimestre, mientras que se registró un alza del 36,4% interanual, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). .
De esta forma, el aumento de los salarios quedó en mismo porcentaje que la inflación de marzo, pero por debajo del primer trimestre, cuando acumuló una suba de precios del 9,4%.
El crecimiento mensual se debe a subas de 2,1% en el sector privado registrado, 5 % en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.
En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 36,4%, como consecuencia de los incrementos de 27,5% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 74,4% en el sector privado no registrado.
En marzo de 2026, el índice de salarios acumuló una suba de 8,6% respecto de diciembre del año previo, debido a aumentos de 5,9% en el sector privado registrado, 9,4% en el sector público y 14,3% en el sector privado no registrado.
El índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 5,8% respecto al mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 4,7%.
Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 24,4% y 31,8%, respectivamente. Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 8,6% para el subsector público nacional y de 9,7% para el subsector público provincial.
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