El Índice de Salarios igualó a la inflación en marzo por los empleados públicos

El detalle del aumento de salarios

El crecimiento mensual se debe a subas de 2,1% en el sector privado registrado, 5 % en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 36,4%, como consecuencia de los incrementos de 27,5% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 74,4% en el sector privado no registrado.

En marzo de 2026, el índice de salarios acumuló una suba de 8,6% respecto de diciembre del año previo, debido a aumentos de 5,9% en el sector privado registrado, 9,4% en el sector público y 14,3% en el sector privado no registrado.

El índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 5,8% respecto al mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 4,7%.

Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 24,4% y 31,8%, respectivamente. Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 8,6% para el subsector público nacional y de 9,7% para el subsector público provincial.