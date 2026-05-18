La canasta de crianza subió por encima de la inflación: ¿cuánto cuesta mantener a un hijo?

El grupo etario que más subió fue el de los adolescentes, que registró un avance de casi el 10%. En abril, la inflación general se ubicó en el 2,6% y mostró una baja tras diez meses consecutivos de incrementos.
La canasta de crianza para menores dio un salto en abril y quedó por encima de la inflación registrada durante ese mes, que se ubicó en el 2,6%. El grupo etario que más subió fue el de los adolescentes con un avance del 9,7%, según el Indec.
Los datos oficiales señalaron que el costo de crianza de recién nacidos y bebés pasó de $494.367,32 a $511.763,05, lo que implicó un incremento del 3,5% entre marzo y abril. Una tendencia similar se vio en el segmento de niños de 1 a 3 años, donde el valor trepó de $589.099,48 a $609.573,66, también con un aumento del 3,5%.
Por el lado de los niños de 4 a 5 años, la canasta subió 3,2%, al pasar de $504.267,21 a $520.412,69. Para el grupo de 6 a 12 años, el incremento fue del mismo orden: 3,2%, con un costo que se ubicó en $654.221,39 desde los $633.857,46 del mes previo.
El dato más alto, tal como se dijo, correspondió al segmento adolescente, que mostró un alza del 9,7% en abril y acumula un incremento del 11,28% en el primer trimestre, consolidándose como el grupo de mayor presión sobre los gastos familiares.
La inflación general mostró una baja tras diez meses consecutivos de subas y se ubicó en 2,6% durante abril. El rubro que más aumentó fue Transporte, con un 4,4%, impulsado por subas en combustibles, aunque los precios de la nafta se mantuvieron congelados por decisión de YPF.
En lo que va del año, el IPC acumula un alza del 12,3%, superando la meta prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto 2026. En términos interanuales, la inflación se ubicó en 32,4%, con una leve desaceleración respecto de los meses anteriores.
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