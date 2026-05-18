La canasta de crianza subió por encima de la inflación: ¿cuánto cuesta mantener a un hijo?

El dato más alto, tal como se dijo, correspondió al segmento adolescente, que mostró un alza del 9,7% en abril y acumula un incremento del 11,28% en el primer trimestre, consolidándose como el grupo de mayor presión sobre los gastos familiares.

La inflación general mostró una baja tras diez meses consecutivos de subas y se ubicó en 2,6% durante abril. El rubro que más aumentó fue Transporte, con un 4,4%, impulsado por subas en combustibles, aunque los precios de la nafta se mantuvieron congelados por decisión de YPF.

En lo que va del año, el IPC acumula un alza del 12,3%, superando la meta prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto 2026. En términos interanuales, la inflación se ubicó en 32,4%, con una leve desaceleración respecto de los meses anteriores.