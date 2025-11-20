Cayeron los bonos en dólares y el riesgo país quedó por encima de los 600 puntos

Ante la baja de los papeles argentinos, volvió a subir la medición de la JP Morgan. En el plano local, el dólar oficial volvió a quedar por encima del blue.
El riesgo país argentino se ubicó este jueves en 612 unidades, de acuerdo con la medición del banco J.P. Morgan, luego de haber quedado por debajo de los 600 puntos durante la jornada de ayer.
En ese marco, los bonos en dólares que más cayeron en la bolsa local son el Global 2046 (-1,4%), seguido del Bonar 2035 (-0,7%), el Bonar 2029 (-0,6%), y el Global 2038 (-0,4%).
Mientras el S&P Merval que al comienzo de la rueda subía, cayó 1,1% a 2.838.239,19 puntos y en ese marco, las acciones líderes que más bajaron fueron: Sociedad Comercial del Plata (-4,8%), Telecom (-3,5%), Aluar (-3,4%) y BBVA (-2,7%).
En Wall Street, los ADRs cotizaron con mayoría de bajas de hasta 4,4% de la mano de BBVA, seguido de Telecom (-4,3%), YPF (-3,5%) y Grupo Supervielle (-2,7%).
El promedio relevado por el Banco Central (BCRA) entre las principales entidades financieras se ubica en $1.434,85. En el segmento minorista, el dólar escaló a $1.400 para la compra y $1.450 en Banco Nación (BNA).
El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, en el mercado informal de la City porteña. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.425.
El dólar CCL operó en $1.488,30 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 4,4%. El dólar MEP cotizó a $1.452,76 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.488,75, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en los u$s86.500, según Binance.
