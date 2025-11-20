Cayeron los bonos en dólares y el riesgo país quedó por encima de los 600 puntos

En ese marco, los bonos en dólares que más cayeron en la bolsa local son el Global 2046 (-1,4%), seguido del Bonar 2035 (-0,7%), el Bonar 2029 (-0,6%), y el Global 2038 (-0,4%).

Mientras el S&P Merval que al comienzo de la rueda subía, cayó 1,1% a 2.838.239,19 puntos y en ese marco, las acciones líderes que más bajaron fueron: Sociedad Comercial del Plata (-4,8%), Telecom (-3,5%), Aluar (-3,4%) y BBVA (-2,7%).

En Wall Street, los ADRs cotizaron con mayoría de bajas de hasta 4,4% de la mano de BBVA, seguido de Telecom (-4,3%), YPF (-3,5%) y Grupo Supervielle (-2,7%).

La cotización del dólar: el oficial por encima del blue

El promedio relevado por el Banco Central (BCRA) entre las principales entidades financieras se ubica en $1.434,85. En el segmento minorista, el dólar escaló a $1.400 para la compra y $1.450 en Banco Nación (BNA).

El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, en el mercado informal de la City porteña. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.425.

El dólar CCL operó en $1.488,30 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 4,4%. El dólar MEP cotizó a $1.452,76 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.488,75, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en los u$s86.500, según Binance.