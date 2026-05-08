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Cierra Cabot en Campana y se profundiza la crisis del neumático: 150 trabajadores perderán su empleo

La multinacional estadounidense comenzó el desmantelamiento de su histórica planta inaugurada en 1962. La caída de la producción nacional y el avance de las importaciones golpean a toda la cadena industrial.

La crisis que atraviesa la industria del neumático en Argentina sumó un nuevo capítulo. La empresa estadounidense Cabot Argentina, dedicada a la producción de negro de humo, confirmó el cierre definitivo de su planta de Campana y ya inició las tareas de desmantelamiento de la fábrica.

La decisión implica la pérdida de alrededor de 150 puestos de trabajo directos y representa un fuerte impacto para el corredor industrial Zárate-Campana, una de las zonas fabriles más importantes del país.

La planta, inaugurada en 1962, fue la primera instalación que la multinacional abrió en América Latina y durante décadas abasteció a fabricantes de neumáticos y empresas del sector del caucho y plástico. Cabot producía negro de humo, un derivado petroquímico fundamental para reforzar el caucho utilizado en neumáticos y otros productos industriales.

La compañía llegó a fabricar cerca de 85.000 toneladas anuales, abasteciendo principalmente a empresas como FATE, Bridgestone y Pirelli. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en los últimos meses. El cierre de FATE y la reducción de actividad en otras fábricas provocaron una fuerte caída en la demanda del insumo, acelerando la crisis del sector.

El cierre de FATE y la confesión de un empresario motivaron la reacción del Presidente.
El cierre de FATE en febrero había dejado a más de 900 trabajadores sin empleo y marcó el inicio de una fuerte crisis en la industria del neumático.

El cierre de FATE en febrero había dejado a más de 900 trabajadores sin empleo y marcó el inicio de una fuerte crisis en la industria del neumático.

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Según trascendió en medios locales, la empresa ya notificó formalmente a representantes gremiales sobre el cierre y el avance del desmantelamiento de la planta. El anuncio generó preocupación en Campana, donde la fábrica era considerada uno de los símbolos históricos de la actividad industrial de la ciudad.

Golpe a toda la cadena industrial

Además del impacto sobre los empleados directos, también se verán afectados contratistas, proveedores y servicios vinculados a la operación de la empresa.

En la industria aseguran que la crisis comenzó a profundizarse durante 2025 por el crecimiento acelerado de las importaciones y la caída del consumo interno. Los fabricantes nacionales perdieron competitividad frente a neumáticos importados, principalmente provenientes de Asia, con precios considerablemente más bajos.

Esa combinación derivó en reducción de producción, suspensiones de personal, conflictos gremiales y finalmente cierres de plantas. El caso más resonante fue el de FATE, que bajó definitivamente sus persianas en febrero y dejó a unos 920 trabajadores sin empleo.

Desde el SUTNA sostienen que el deterioro de la actividad es consecuencia directa de la apertura comercial y de la pérdida de competitividad de la producción nacional.

El cierre de Cabot se suma además a otros procesos de ajuste y reducción de actividad en empresas petroquímicas, siderúrgicas y manufactureras del cordón industrial Zárate-Campana. Sectores sindicales ya hablan de un proceso de “desindustrialización” de la región.

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