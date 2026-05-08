Cierra Cabot en Campana y se profundiza la crisis del neumático: 150 trabajadores perderán su empleo

El cierre de FATE y la confesión de un empresario motivaron la reacción del Presidente. El cierre de FATE en febrero había dejado a más de 900 trabajadores sin empleo y marcó el inicio de una fuerte crisis en la industria del neumático.

Según trascendió en medios locales, la empresa ya notificó formalmente a representantes gremiales sobre el cierre y el avance del desmantelamiento de la planta. El anuncio generó preocupación en Campana, donde la fábrica era considerada uno de los símbolos históricos de la actividad industrial de la ciudad.

Golpe a toda la cadena industrial

Además del impacto sobre los empleados directos, también se verán afectados contratistas, proveedores y servicios vinculados a la operación de la empresa.

En la industria aseguran que la crisis comenzó a profundizarse durante 2025 por el crecimiento acelerado de las importaciones y la caída del consumo interno. Los fabricantes nacionales perdieron competitividad frente a neumáticos importados, principalmente provenientes de Asia, con precios considerablemente más bajos.

Esa combinación derivó en reducción de producción, suspensiones de personal, conflictos gremiales y finalmente cierres de plantas. El caso más resonante fue el de FATE, que bajó definitivamente sus persianas en febrero y dejó a unos 920 trabajadores sin empleo.

Desde el SUTNA sostienen que el deterioro de la actividad es consecuencia directa de la apertura comercial y de la pérdida de competitividad de la producción nacional.

El cierre de Cabot se suma además a otros procesos de ajuste y reducción de actividad en empresas petroquímicas, siderúrgicas y manufactureras del cordón industrial Zárate-Campana. Sectores sindicales ya hablan de un proceso de “desindustrialización” de la región.