Caputo anunció una inversión de Chevron por más de US$10.000 millones bajo el RIGI

El ministro de Economía confirmó que la petrolera presentará un nuevo proyecto para la explotación de petróleo no convencional en Vaca Muerta
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva inversión por más de US$10.000 millones dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa será presentada por la petrolera Chevron y se conoció en el marco de la gira oficial que el presidente Javier Milei realiza en Estados Unidos.
Según informó el funcionario, la compañía enviará en los próximos días un nuevo proyecto para adherirse al régimen impulsado por el Gobierno nacional. Con esta incorporación, el Ejecutivo sostiene que el volumen total de inversiones presentadas bajo el RIGI ya supera los US$100.000 millones.
Caputo confirmó la novedad luego de mantener una reunión con la directora financiera de Chevron, Eimar Bonner, y la directora de Asuntos Corporativos de la empresa, Laura Lane. Del encuentro también participaron el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.
“Chevron nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares”, escribió el ministro en sus redes sociales tras la reunión con las autoridades de la petrolera.
De acuerdo con datos oficiales, ya son más de 36 los proyectos presentados dentro del esquema de incentivo a grandes inversiones creado por el Gobierno de Javier Milei. El régimen apunta a atraer capitales extranjeros mediante beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura.
El anuncio se produjo pocos días después de que el Gobierno enviara al Congreso un proyecto de ley para eliminar distintas normativas, entre ellas el Decreto 929/2013, conocido como el “Decreto Chevron”, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Esa normativa había permitido la asociación entre Chevron e YPF para el desarrollo del área Loma Campana, en Vaca Muerta, y establecía beneficios especiales para las empresas hidrocarburíferas que invirtieran más de US$1.000 millones en un plazo de cinco años.
Entre esos incentivos figuraba la posibilidad de exportar hasta el 20% de la producción sin retenciones. La administración libertaria busca reemplazar ese esquema y concentrar los beneficios para grandes proyectos bajo el paraguas del RIGI, en línea con su estrategia de apertura económica y atracción de inversiones internacionales.
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