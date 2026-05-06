Caputo anunció una inversión de Chevron por más de US$10.000 millones bajo el RIGI

“Chevron nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares”, escribió el ministro en sus redes sociales tras la reunión con las autoridades de la petrolera.

De acuerdo con datos oficiales, ya son más de 36 los proyectos presentados dentro del esquema de incentivo a grandes inversiones creado por el Gobierno de Javier Milei. El régimen apunta a atraer capitales extranjeros mediante beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura.

Embed En el marco de su participación en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, el Presidente Javier Milei mantuvo una reunión en la ciudad de Los Ángeles con inversionistas y autoridades de importantes compañías.



Acompañaron al Presidente de la Nación el Ministro de Economía,… pic.twitter.com/BrlfgBHSD6 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 6, 2026

El anuncio se produjo pocos días después de que el Gobierno enviara al Congreso un proyecto de ley para eliminar distintas normativas, entre ellas el Decreto 929/2013, conocido como el “Decreto Chevron”, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Esa normativa había permitido la asociación entre Chevron e YPF para el desarrollo del área Loma Campana, en Vaca Muerta, y establecía beneficios especiales para las empresas hidrocarburíferas que invirtieran más de US$1.000 millones en un plazo de cinco años.

Entre esos incentivos figuraba la posibilidad de exportar hasta el 20% de la producción sin retenciones. La administración libertaria busca reemplazar ese esquema y concentrar los beneficios para grandes proyectos bajo el paraguas del RIGI, en línea con su estrategia de apertura económica y atracción de inversiones internacionales.