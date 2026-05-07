Javier Milei anunció un "Súper RIGI": expectativa en los sectores productivos

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es un programa aprobado en Argentina (Ley 27.742) para atraer inversiones superiores a US$ 200 millones, que entró en plena vigencia el 8 de julio de 2024, y el cual ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, con beneficios como reducción del Impuesto a las Ganancias al 25%, devolución acelerada de IVA y retención cero en exportaciones.

La actual versión del RIGI contempla más de 30 proyectos con proyecciones de más de US$100.000 millones en inversiones. Al tiempo, son 14 los aprobados por el Comité Evaluador, por un total de US$ 28.000 millones.

En ese sentido, la última inversión anunciada fue el de la empresa petrolera Chevron, por una cifra superior a los US$10.000 millones.

Según Milei, "servirá para crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".

La intención no es menos si se tiene en cuenta que, según el Indec, en base a su último relevamiento publicado, el año pasado cerró con un nivel de desocupación de 7,5% a nivel nacional, es decir 1,7 millones de personas, lo que implicó un alza interanual de 1,1 puntos porcentuales.

Además, según , el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que recopila las previsiones de los principales economistas estiman que el desempleo alcanzó al 7,6% durante el primer trimestre de este año.

Entre diciembre de 2023 y mayo pasados se perdieron –según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y el CEPA- 290.123 puestos de trabajo, a un ritmo de 365 por día. Unos 194.200 cayeron en el sector privados asalariado, 71.900 en el público y 29.100 en el segmento de las casas particulares.