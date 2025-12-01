Economía |

Aumentos en diciembre 2025: qué sube y cuánto en la última parte del año

Diciembre arranca con aumentos en una decena de servicios, entre ellos las prepagas, los alquileres y el transporte.

El 2025 cierra con el aumento de los alquileres, prepagas y transporte, entre tantos otros servicios. Esto impacta de manera directa en el bolsillo de los argentinos en este último tramo.

Estos serán los servicios que sufrirán incrementos desde este 1° de diciembre de 2025:

Las prepagas

Las empresas de medicina prepaga ya les comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas serán del 2,3% al 2,4%. Los copagos también se verán afectados e incrementarán su valor.

Los alquileres

Los contratos que todavía se rigen bajo la Ley de Alquileres tendrán un aumento del 28,67%.

Con respecto a meses anteriores, este incremento es de los menos significativos en cuanto a los alquileres según el Índice de Contratos de Locación (ICL), que expresa que hubo una desaceleración. Más allá de haber disminuído mes a mes los aumentos, no quita los altos valores de los contratos y lo que implica en la economía de cada inquilino.

Alquileres.
Quienes ya tengan registrados sus contratos no deberán volver a hacerlo, excepto que haya modificaciones o actualizaciones.

Quienes ya tengan registrados sus contratos no deberán volver a hacerlo, excepto que haya modificaciones o actualizaciones.

ADEMÁS: Desde hoy, aumentan los colectivos en la Ciudad y la Provincia

Luz y gas

Las tarifas de estos servicios vuelven a aumentar su valor en el marco de la Revisión Quinquenal Integral (RQI).

Estas alzas son de un 2,8% aproximadamente.

luz-y-gas
La luz y el gas aumentarán en noviembre por encima de la inflación.

La luz y el gas aumentarán en noviembre por encima de la inflación.

Agua en el AMBA

Según AySA, el agua potable y cloacas del AMBA aumentarán un 3% en diciembre siguiendo con el ajuste mensual que se aplica desde abril. Ya se acumula un incremento del 320%.

Agua caliente. La empresa AySA justificó los incrementos.
Agua caliente. La empresa AySA justificó los incrementos.
Agua caliente. La empresa AySA justificó los incrementos.

Nafta y gasoil

El Gobierno volvió a aplicar una suba en los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono que afectan directamente al precio del litro de la nafta y el gasoil.

Por este incremento en los impuestos, el litro de nafta súper subió $16,37 y el gasoil $13,54.

Además, con la autorización del Gobierno a los incrementos en los precios de los biocombustibles, el impacto en los precios será mayor.

Nafta.jpg
Desde enero hasta junio, los precios de los combustibles acumulan un alza de 63,65% promedio.

Desde enero hasta junio, los precios de los combustibles acumulan un alza de 63,65% promedio.

Boleto de colectivos en AMBA

Los cuadros tarifarios de los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 4,3%. Estos son los nuevos valores:

-Boleto mínimo (hasta 3km): $593,52

-de 3 a 6km: $659,50

-de 6 a 12km: $710,31

-de 12 a 27km: $761,15

Pasaje de colectivos en PBA

En la Provincia de Buenos Aires los boletos incrementaron un 14,8%:

-Boleto mínimo (hasta 3km): $658,44

-de 3 a 6km: $733,50

-de 6 a 12km: $790

-de 12 a 27km: $846,57

Pasaje de SUBTE

Las tarifas del subte también se vieron afectadas y aumentaron de $1157 a $1206. El premetro vale $422,10.

colectivos31denero.jpg

ADEMÁS: ATE analiza adelantar el paro nacional ante la posibilidad de 28.000 despidos en el Estado

Peajes en CABA

En diciembre los peajes también son parte del aumento de los servicios. En hora pico el valor es de $4912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo. En la autopista Illia es de $2042,38 para los vehículos particulares. En hora no pico los valores serán de $3466,55 y $1444,25 respectivamente.

Cable y telefonía

El incremento, que ya está siendo anticipado por las empresas, llega hasta el 4% según cada una de ellas.

