Aumentos en diciembre 2025: qué sube y cuánto en la última parte del año

Estos serán los servicios que sufrirán incrementos desde este 1° de diciembre de 2025:

Las prepagas

Las empresas de medicina prepaga ya les comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas serán del 2,3% al 2,4%. Los copagos también se verán afectados e incrementarán su valor.

Los alquileres

Los contratos que todavía se rigen bajo la Ley de Alquileres tendrán un aumento del 28,67%.

Con respecto a meses anteriores, este incremento es de los menos significativos en cuanto a los alquileres según el Índice de Contratos de Locación (ICL), que expresa que hubo una desaceleración. Más allá de haber disminuído mes a mes los aumentos, no quita los altos valores de los contratos y lo que implica en la economía de cada inquilino.

Alquileres. Quienes ya tengan registrados sus contratos no deberán volver a hacerlo, excepto que haya modificaciones o actualizaciones.

Luz y gas

Las tarifas de estos servicios vuelven a aumentar su valor en el marco de la Revisión Quinquenal Integral (RQI).

Estas alzas son de un 2,8% aproximadamente.

luz-y-gas La luz y el gas aumentarán en noviembre por encima de la inflación.

Agua en el AMBA

Según AySA, el agua potable y cloacas del AMBA aumentarán un 3% en diciembre siguiendo con el ajuste mensual que se aplica desde abril. Ya se acumula un incremento del 320%.

Agua caliente. La empresa AySA justificó los incrementos. Agua caliente. La empresa AySA justificó los incrementos.

Nafta y gasoil

El Gobierno volvió a aplicar una suba en los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono que afectan directamente al precio del litro de la nafta y el gasoil.

Por este incremento en los impuestos, el litro de nafta súper subió $16,37 y el gasoil $13,54.

Además, con la autorización del Gobierno a los incrementos en los precios de los biocombustibles, el impacto en los precios será mayor.

Nafta.jpg Desde enero hasta junio, los precios de los combustibles acumulan un alza de 63,65% promedio.

Boleto de colectivos en AMBA

Los cuadros tarifarios de los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 4,3%. Estos son los nuevos valores:

-Boleto mínimo (hasta 3km): $593,52

-de 3 a 6km: $659,50

-de 6 a 12km: $710,31

-de 12 a 27km: $761,15

Pasaje de colectivos en PBA

En la Provincia de Buenos Aires los boletos incrementaron un 14,8%:

-Boleto mínimo (hasta 3km): $658,44

-de 3 a 6km: $733,50

-de 6 a 12km: $790

-de 12 a 27km: $846,57

Pasaje de SUBTE

Las tarifas del subte también se vieron afectadas y aumentaron de $1157 a $1206. El premetro vale $422,10.

colectivos31denero.jpg

Peajes en CABA

En diciembre los peajes también son parte del aumento de los servicios. En hora pico el valor es de $4912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo. En la autopista Illia es de $2042,38 para los vehículos particulares. En hora no pico los valores serán de $3466,55 y $1444,25 respectivamente.

Cable y telefonía

El incremento, que ya está siendo anticipado por las empresas, llega hasta el 4% según cada una de ellas.