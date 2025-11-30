La venta de autos 0 km se desplomó en noviembre

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 34.905 unidades, lo que representa una caída del 3,6% interanual y un desplome del 33,2% respecto a octubre, cuando se habían comercializado casi 52.000 vehículos.

El retroceso interanual implicó 1.315 unidades menos que las registradas en noviembre del año pasado, mientras que la comparación mensual reflejó un freno abrupto que incluso superó las previsiones más pesimistas del sector, que aguardaba un descenso cercano al 20%.

Pese al traspié, el acumulado anual sigue mostrando una dinámica positiva. Entre enero y noviembre se patentaron 587.666 vehículos, un incremento del 49,7% contra el mismo período de 2024. Para la industria, este crecimiento sostenido explica parte de la resiliencia de la demanda, aunque la tendencia de los últimos 90 días genera preocupación.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, buscó relativizar la caída mensual. “Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número. Recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, es históricamente uno de los más bajos del año”, señaló. También destacó el movimiento en las concesionarias: “Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse”.

Estacionalidad y expectativas para diciembre

La industria ya anticipaba un retroceso porque noviembre suele ser un mes en el que muchos compradores postergan decisiones para obtener un modelo patentado un año más nuevo. Sin embargo, la magnitud de la baja encendió alarmas: para alcanzar el objetivo revisado de 620.000 unidades en 2025, diciembre debería cerrar con más de 32.000 patentamientos, lo que implicaría un salto del 48% respecto a diciembre de 2024.

Con la tendencia actual, los análisis privados estiman que el año podría cerrar más cerca de 610.000 unidades, lo que dejaría el crecimiento anual entre 45% y 47%.

Una variable que podría sumar volumen en diciembre es la llegada de los embarques correspondientes al cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos con arancel cero. No obstante, buena parte de esos autos recién se patentará en enero, por lo que su impacto en las cifras de 2025 será limitado.

Las marcas que lideraron

Noviembre dejó un cambio de mando: Volkswagen se ubicó primera con 5.063 unidades, desplazando a Toyota, que sumó 4.474, aunque la japonesa se mantiene al frente en el acumulado del año. Más atrás se ubicaron Fiat (3.654), Renault (3.468) y Ford (3.183).

Por primera vez, la china BAIC ingresó al top 10 mensual, superando a Nissan y Mercedes-Benz.

Los modelos más vendidos

La Toyota Hilux volvió a encabezar el ranking con 1.831 patentamientos, consolidando su liderazgo entre las pick-ups. Le siguieron:

Peugeot 208: 1.343

Volkswagen Tera: 1.327

Fiat Cronos: 1.261

Toyota Yaris: 1.256

Ford Ranger: 1.215

Ford Territory: 1.065

Volkswagen Polo: 977

Volkswagen Amarok: 916

Chevrolet Tracker: 907

Pese al retroceso mensual, la industria destaca que el mercado continúa mostrando signos de fortaleza. La clave, coinciden todos los actores, será recuperar dinamismo en el verano y sostener un marco de mayor previsibilidad impositiva, crediticia y regulatoria.