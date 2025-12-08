Crisis salarial: 7 de cada 10 trabajadores no cubren la canasta básica

El recorte pega en todos lados. Incluso entre los asalariados registrados, el 58% tampoco llega al millón, y casi uno de cada cinco, aun con empleo estable, queda bajo la línea de pobreza.

El panorama es todavía más complicado en los trabajos informales: el 89% de los empleados no registrados y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación tienen ingresos que no alcanzan para cubrir gastos básicos.

desempleo El pluriempleo crece cada vez más en un pais donde el desempleo crece a pasos agigantados

El informe también marca otra preocupación: el aumento de las tarifas. Con la reducción de subsidios, luz, gas y agua pasaron de representar el 4% del salario mediano en 2023 al 11% en 2025, lo que obliga a muchos hogares a resignar consumo para poder pagar servicios esenciales.

La pérdida de poder adquisitivo empuja al pluriempleo: el 12% de los ocupados ya tiene al menos dos trabajos para compensar ingresos. En total, 9,7 millones de personas, cerca del 67% de la población económicamente activa, enfrentan problemas laborales que van desde subocupación hasta empleos de ingresos muy bajos.

Aunque algunos rubros registraron pequeñas mejoras gracias a la baja de la inflación —como alojamiento, comercio y construcción— siguen muy lejos de cubrir la canasta básica. Transporte aparece como uno de los pocos sectores mejor posicionados, con un promedio salarial de $1,1 millón, pero aun así solo el 29% supera ese monto.

Entre los cuentapropistas hubo un leve alivio gracias a la posibilidad de ajustar precios con más rapidez, aunque la mayoría continúa sin llegar a los ingresos necesarios para una canasta mínima.