Crisis salarial: 7 de cada 10 trabajadores no cubren la canasta básica

Un estudio del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a poner números a una realidad cada vez más visible: siete de cada diez trabajadores cobran menos de $1 millón por mes, lejos de la Canasta Básica Total, que se ubica en $1.213.799.
El recorte pega en todos lados. Incluso entre los asalariados registrados, el 58% tampoco llega al millón, y casi uno de cada cinco, aun con empleo estable, queda bajo la línea de pobreza.
El panorama es todavía más complicado en los trabajos informales: el 89% de los empleados no registrados y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación tienen ingresos que no alcanzan para cubrir gastos básicos.
El informe también marca otra preocupación: el aumento de las tarifas. Con la reducción de subsidios, luz, gas y agua pasaron de representar el 4% del salario mediano en 2023 al 11% en 2025, lo que obliga a muchos hogares a resignar consumo para poder pagar servicios esenciales.
La pérdida de poder adquisitivo empuja al pluriempleo: el 12% de los ocupados ya tiene al menos dos trabajos para compensar ingresos. En total, 9,7 millones de personas, cerca del 67% de la población económicamente activa, enfrentan problemas laborales que van desde subocupación hasta empleos de ingresos muy bajos.
Aunque algunos rubros registraron pequeñas mejoras gracias a la baja de la inflación —como alojamiento, comercio y construcción— siguen muy lejos de cubrir la canasta básica. Transporte aparece como uno de los pocos sectores mejor posicionados, con un promedio salarial de $1,1 millón, pero aun así solo el 29% supera ese monto.
Entre los cuentapropistas hubo un leve alivio gracias a la posibilidad de ajustar precios con más rapidez, aunque la mayoría continúa sin llegar a los ingresos necesarios para una canasta mínima.
