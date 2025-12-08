Javier Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz

El presidente fue invitado por la líder opositora al evento que se llevará a cabo el próximo miércoles en Oslo, capital de Noruega.
En medio del avance de la ofensiva de Estados Unidos contra la Venezuela de Nicolás Maduro, el presidente Javier Milei confirmó su presencia el próximo miércoles 10 de diciembre en Oslo, Noruega. Irá para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, principal referente de la lucha por los derechos humanos en su país y la más importante opositora al régimen bolivariano.
Milei partirá esta noche para asistir al evento, en parte, para ratificar su postura geopolítica alineada con Estados Unidos, presidido por Donald Trump, que en el último tiempo intensificó su presión sobre el régimen chavista y mantuvo un vínculo cercano con el mandatario argentino.
En octubre de este año, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según destacó el comité del Nobel.
Actualmente, la líder del movimiento Vente Venezuela afirma que se encuentra “en la clandestinidad dentro de su país” y que enfrenta amenazas constantes por parte de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia.
Javier Milei y otros mandatarios como Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador, estarán presentes el próximo 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, donde se entregan los premios desde 1990.
Acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei, la comitiva arribará a suelo nórdico el martes, por lo que tendrá algunas horas libres hasta el comienzo del evento del miércoles. Sin embargo, el presidente regresará rápidamente al país debido al inicio de las sesiones legislativas, que comenzarán ese mismo día.
En estas sesiones se dará inicio formal al período de extraordinarias en el Congreso, donde se debatirá el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas que busca implementar La Libertad Avanza, vinculadas a las áreas laboral, tributaria y previsional.
