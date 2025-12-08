Javier Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz

Milei partirá esta noche para asistir al evento, en parte, para ratificar su postura geopolítica alineada con Estados Unidos, presidido por Donald Trump, que en el último tiempo intensificó su presión sobre el régimen chavista y mantuvo un vínculo cercano con el mandatario argentino.

En octubre de este año, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según destacó el comité del Nobel.

Actualmente, la líder del movimiento Vente Venezuela afirma que se encuentra “en la clandestinidad dentro de su país” y que enfrenta amenazas constantes por parte de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia.

María Corina Machado Venezuela Marchas Caracas.jpg María Corina Machado, principal líder opositora del chavismo en Venezuela.

Javier Milei y otros mandatarios como Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador, estarán presentes el próximo 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, donde se entregan los premios desde 1990.

Cronograma previsto para su visita

Acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei, la comitiva arribará a suelo nórdico el martes, por lo que tendrá algunas horas libres hasta el comienzo del evento del miércoles. Sin embargo, el presidente regresará rápidamente al país debido al inicio de las sesiones legislativas, que comenzarán ese mismo día.

En estas sesiones se dará inicio formal al período de extraordinarias en el Congreso, donde se debatirá el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas que busca implementar La Libertad Avanza, vinculadas a las áreas laboral, tributaria y previsional.