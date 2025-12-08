Fuerte deterioro económico de los hogares de clase media: creció el uso de ahorros y la toma de deudas

El estudio realizado por el Instituto Argentina Grande (IAG), a partir de microdatos de la EPH del INDEC, confirma que el 53% de los hogares de ingresos medios aplicó estrategias extraordinarias para sostenerse económicamente, superando incluso a los sectores de menores ingresos. Este fenómeno se asocia directamente a la pérdida de poder adquisitivo y al encarecimiento del costo de vida.

El relevamiento indica que el 40% de los hogares medios gastó ahorros acumulados, mientras que el 9% decidió vender pertenencias para obtener dinero y cumplir con sus obligaciones. A su vez, el 18% recurrió al endeudamiento financiero, un número que supera los registros de 2024 y marca una tendencia preocupante en la estabilidad económica del sector.

Porcentaje de hogares que tuvieron que tomar deudas de entidades financieras para llegar a fin de mes

tomar deuda Fuente: equipos técnicos IAG a partir de los microdatos de la EPC (INDEC)

El informe también explica que la clase media despliega más alternativas que los sectores bajos porque cuenta con mayor capital económico y posibilidades de acceso al crédito, aunque esto no significa una situación menos grave. La quita de subsidios y el incremento de tarifas contribuyeron a que los gastos fijos se acercaran a niveles similares a los de los hogares de mayores ingresos.

La preocupación se profundiza con el salto en la morosidad de los créditos personales, que llegó al 9,1%, el nivel más alto desde que existen registros. Para los especialistas, este indicador sintetiza el impacto de un contexto económico que deja cada vez menos margen de maniobra para la clase media argentina.