El plantel de Gimnasia no se entrenó por falta de pago, en la previa del clásico contra Estudiantes

En su comunicado, los futbolistas explicaron que la deuda data de varios meses atrás, algunos no cobran desde julio. Esta decisión llegó tras la asunción como presidente de Carlos Anacleto, quien fue electo a fines de noviembre con la promesa de poner al día los pagos. Sin embargo, hasta el momento no cambió la situación económica.

"Nuestra intención siempre fue, y continúa siendo, que Gimnasia pueda salir adelante, pero para eso es imprescindible que se cumplan los compromisos asumidos y que las autoridades brinden soluciones reales y urgentes", acusan en el comunicado, y completan: "El plantel permanece unido, en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto".