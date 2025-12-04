Fútbol |

El plantel de Gimnasia no se entrenó por falta de pago, en la previa del clásico contra Estudiantes

A días del clásico platense que definirá un finalista del Torneo Clausura, el plantel del Lobo no entrenó y emitió un comunicado en el que acusan cuatro meses sin percibir sus salarios.

A pocos días del clásico contra Estudiantes, el lunes a las 17 por la semifinal del Torneo Clausura 2025, el plantel de Gimnasia no se presentó a entrenar como medida de protesta, denuncian atrasos de hasta cuatro meses en los sueldos, lo que "impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional", según se lee en el comunicado publicado en redes sociales.

En su comunicado, los futbolistas explicaron que la deuda data de varios meses atrás, algunos no cobran desde julio. Esta decisión llegó tras la asunción como presidente de Carlos Anacleto, quien fue electo a fines de noviembre con la promesa de poner al día los pagos. Sin embargo, hasta el momento no cambió la situación económica.

"Nuestra intención siempre fue, y continúa siendo, que Gimnasia pueda salir adelante, pero para eso es imprescindible que se cumplan los compromisos asumidos y que las autoridades brinden soluciones reales y urgentes", acusan en el comunicado, y completan: "El plantel permanece unido, en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto".

Reclamo de Gimnasia
El comunicado del plantel de Gimnasia.

