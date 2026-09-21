Crisis: las personas recurren al crédito para pagar alimentos, salud y servicios

Sobra mes a fin de sueldo

Dos de cada tres argentinos se quedan sin ingresos antes del día 20 de cada mes, mientras que casi la mitad no logra llegar al día 15. El dato surge de la medición de agosto del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, que relevó la situación económica y las percepciones de 1.466 personas de todo el país.

El estudio señala que el 65% de los argentinos agota sus ingresos antes del día 20, mientras que el 44,4% no supera el día 15 y el 12,2% se queda sin recursos antes del día 5. El fenómeno presenta diferencias marcadas según el nivel socioeconómico: entre las personas de clase baja, el 87,6% llega sin dinero al día 20, mientras que entre las de clase alta la proporción es del 7,3%.

La edad también aparece como un factor de diferencia. El 83,3% de los jóvenes de entre 18 y 39 años no logra superar el día 20 con sus ingresos, frente al 60,3% de los mayores de 60 años. De acuerdo con el informe, la combinación de nivel socioeconómico y edad muestra una mayor incidencia del problema entre los sectores de menores ingresos y la población joven.

La falta de recursos a medida que avanza el mes tiene como correlato el recurso al crédito. El 60,2% de los argentinos aseguró haber tomado alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses, porcentaje que asciende al 70,2% entre las personas de clase baja y al 67,1% entre los jóvenes de 18 a 39 años.

Percepción de la situación económica

En términos generales, la valoración de la economía del país continúa siendo mayoritariamente negativa. El 59,4% la califica como mala o muy mala, cifra que llega a casi el 75% en la clase baja. En contraste, la percepción sobre la economía personal registró una leve mejora, pasando del 27,2% de aprobación en julio al 29,8% en agosto.

El reporte evidenció que “el ranking de las principales preocupaciones marca un quiebre en agosto: por primera vez en varios meses, la corrupción pierde el primer lugar, desplazada al cuarto puesto por ingresos y salarios (50,1%), incertidumbre económica (49,8%) y desempleo (40,9%)”. La inflación quedó última entre las diez opciones relevadas (12,7%).

Al consultar sobre el sentimiento respecto a los próximos doce meses, las palabras más repetidas entre los encuestados fueron incertidumbre y angustia, aunque la palabra esperanza también ocupa un lugar destacado entre las respuestas.