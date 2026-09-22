El índice de salarios se incrementó 2,8% en julio, por encima del 2,1% de la inflación

Mientras que acumuló un alza de 21,8 en los primeros siete meses de 2026 y sumó un incremento del 36,2% interanual, según lo publicado por el Indec.
El índice de salarios se incrementó 2,8% en julio de 2026 respecto de junio, acumuló un alza de 21,8 en los primeros siete meses del año y sumó un alza del 36,2% interanual, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
El crecimiento mensual se debe a subas de 2,3% en el sector privado registrado, 3,0% en el sector público y 3,9% en el sector privado no registrado. La inflación de ese mes fue del 2,1%.
En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 36,2%, como consecuencia de los incrementos de 29,7% en el sector privado registrado, 31,0% en el sector público y 59,9% en el sector privado no registrado.
En julio de 2026, el índice de salarios acumuló una suba de 21,8% respecto de diciembre del año previo, debido a aumentos de 17,0% en el sector privado registrado, 21,1% en el sector público y 34,4% en el sector privado no registrado.
El índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 3,9% respecto al mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 3,2%. Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 27,5% y 30,4%, respectivamente.
Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 18,1% para el subsector público nacional y de 20,0% para el subsector público provincial.
La semana pasada el Indec dio cuenta que la tasa desocupación fue del 7,8% en el primer trimestre, por encima del 7,5% del último trimestre del año pasado.
Pero además, la tasa de informalidad trepó al 44,2%, con un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior.
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