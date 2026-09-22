El índice de salarios se incrementó 2,8% en julio, por encima del 2,1% de la inflación

El índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 3,9% respecto al mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 3,2%. Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 27,5% y 30,4%, respectivamente.

Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 18,1% para el subsector público nacional y de 20,0% para el subsector público provincial.

La semana pasada el Indec dio cuenta que la tasa desocupación fue del 7,8% en el primer trimestre, por encima del 7,5% del último trimestre del año pasado.

Pero además, la tasa de informalidad trepó al 44,2%, con un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior.