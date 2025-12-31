Difícil situación económica: seis de cada diez argentinos tiene problemas para llegar a fin de mes

El desafío principal sigue siendo económico: 43% de los latinoamericanos declara problemas para cubrir gastos mensuales, cifra que en Argentina asciende al 57%, en tanto México se ubica en un 33%. Así se desprende de la última edición del Ipsos Talk LATAM 2025, que analiza las tendencias que marcarán al consumidor de la región en 2026. El estudio fue coordinado por María del Rosario Espinosa, Marilina Socolovsky y Martín Tanzariello, de Ipsos Argentina.

El análisis no solo refleja problemas financieros, sino también una crisis de confianza. En la región, el 60% percibe que la sociedad está “rota” y la corrupción sigue siendo un tema central, especialmente en países como Perú y Brasil. A esto se suma un sentimiento generalizado de cambio acelerado: 9 de cada 10 latinoamericanos consideran que el mundo avanza demasiado rápido, generando nostalgia por épocas más simples.

A pesar de este contexto complejo, los consumidores buscan marcas con propósito. Ocho de cada diez personas creen que una empresa puede combinar ganancias con acciones sociales positivas. Este deseo de compromiso se refleja en un consumidor que, aunque preocupado, mantiene un fuerte optimismo: el 84% espera que 2026 sea un año mejor que 2025, convirtiéndose en un motor de resiliencia regional.

En Argentina, el Índice Global de Confianza del Consumidor de Ipsos mostró señales alentadoras. En noviembre de 2025, el índice subió 6,5 puntos respecto al mes anterior, alcanzando 46,9 puntos. Este incremento, el más alto entre los 30 países evaluados, indica un brote de optimismo, aunque el país sigue por debajo de líderes regionales como Brasil (52,8) y México (51,7), y al mismo nivel que Perú, superando solo a Chile.

En conclusión, el consumidor latinoamericano de 2026 se caracteriza por su esperanza y búsqueda de valor, confianza y propósito en las marcas. Para las empresas, la clave estará en interpretar estos cambios y ofrecer experiencias que conecten con un público exigente pero resiliente, capaz de mirar hacia adelante pese a los desafíos presentes.