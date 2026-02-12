Deportes |

Argentina enfrentará a Turquía en el repechaje de la Copa Davis

El equipo capitaneado por Javier Frana volverá a ser local tras dos años y buscará mantenerse en la categoría luego de la caída ante Corea del Sur en Busán.

El equipo argentino de Copa Davis recibirá a Turquía en el repechaje con el objetivo de sostener su lugar en la élite y proyectarse hacia la próxima edición del certamen. El sorteo, realizado en Londres, arrojó un escenario favorable para el conjunto nacional, que volverá a jugar en casa después de dos años. El rival será Turquía, cuyo mejor singlista es Mert Alkaya (375° del ranking ATP).

Argentina había llegado a esta temporada con grandes expectativas tras su destacada actuación en 2025, cuando cayó en cuartos de final ante Alemania en una serie que se definió en el tie-break del último set del quinto punto. Sin embargo, el inicio de 2026 fue adverso: Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) perdieron ante jugadores ubicados fuera del top 300 en la serie disputada en Busán frente a Corea del Sur.

Por su parte, Turquía viene de imponerse como visitante por 3-1 ante Eslovenia, en una eliminatoria jugada sobre polvo de ladrillo y bajo techo.

La serie de repechaje se disputará el 18 y 19 de septiembre, o el 19 y 20 del mismo mes, con sede a confirmar. El último antecedente de localía argentina fue en febrero de 2024, cuando venció 3-2 a Kazajistán en el Jockey Club de Rosario.

ADEMÁS: Charles Leclerc fue el más rápido en la primera prueba del día en Baréin

Todos los cruces del repechaje

  • Australia – Polonia

  • Argentina – Turquía

  • Países Bajos – Colombia

  • Hungría – Luxemburgo

  • Brasil – Suiza

  • Finlandia – Mónaco

  • Dinamarca – Bulgaria

  • Serbia – Lituania

  • Eslovaquia – Grecia

  • Japón – Nueva Zelanda

  • Noruega – China

  • Suecia – China Taipei

  • Perú – Paraguay

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados