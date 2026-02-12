Argentina enfrentará a Turquía en el repechaje de la Copa Davis

Argentina había llegado a esta temporada con grandes expectativas tras su destacada actuación en 2025, cuando cayó en cuartos de final ante Alemania en una serie que se definió en el tie-break del último set del quinto punto. Sin embargo, el inicio de 2026 fue adverso: Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) perdieron ante jugadores ubicados fuera del top 300 en la serie disputada en Busán frente a Corea del Sur.

Por su parte, Turquía viene de imponerse como visitante por 3-1 ante Eslovenia, en una eliminatoria jugada sobre polvo de ladrillo y bajo techo.

La serie de repechaje se disputará el 18 y 19 de septiembre, o el 19 y 20 del mismo mes, con sede a confirmar. El último antecedente de localía argentina fue en febrero de 2024, cuando venció 3-2 a Kazajistán en el Jockey Club de Rosario.

Todos los cruces del repechaje