Argentina enfrentará a Turquía en el repechaje de la Copa Davis

El equipo capitaneado por Javier Frana volverá a ser local tras dos años y buscará mantenerse en la categoría luego de la caída ante Corea del Sur en Busán.
El equipo argentino de Copa Davis recibirá a Turquía en el repechaje con el objetivo de sostener su lugar en la élite y proyectarse hacia la próxima edición del certamen. El sorteo, realizado en Londres, arrojó un escenario favorable para el conjunto nacional, que volverá a jugar en casa después de dos años. El rival será Turquía, cuyo mejor singlista es Mert Alkaya (375° del ranking ATP).
Argentina había llegado a esta temporada con grandes expectativas tras su destacada actuación en 2025, cuando cayó en cuartos de final ante Alemania en una serie que se definió en el tie-break del último set del quinto punto. Sin embargo, el inicio de 2026 fue adverso: Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) perdieron ante jugadores ubicados fuera del top 300 en la serie disputada en Busán frente a Corea del Sur.
Por su parte, Turquía viene de imponerse como visitante por 3-1 ante Eslovenia, en una eliminatoria jugada sobre polvo de ladrillo y bajo techo.
La serie de repechaje se disputará el 18 y 19 de septiembre, o el 19 y 20 del mismo mes, con sede a confirmar. El último antecedente de localía argentina fue en febrero de 2024, cuando venció 3-2 a Kazajistán en el Jockey Club de Rosario.
Australia – Polonia
Argentina – Turquía
Países Bajos – Colombia
Hungría – Luxemburgo
Brasil – Suiza
Finlandia – Mónaco
Dinamarca – Bulgaria
Serbia – Lituania
Eslovaquia – Grecia
Japón – Nueva Zelanda
Noruega – China
Suecia – China Taipei
Perú – Paraguay
