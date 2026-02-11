Milei formalizó la invitación a León XIV y crece la expectativa por su llegada

“La iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede”, señalaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, al destacar el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales entre ambos Estados.

Quirno detalló en sus redes sociales que, además de hacer entrega de la misiva presidencial, reafirmó la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos. Desde el entorno eclesiástico aclararon que no existe una confirmación formal ni una fecha definida para una eventual visita, aunque indicaron que la posibilidad “está en la agenda” del Pontífice.

La hipótesis de un viaje comenzó a tomar fuerza tras el encuentro entre León XIV y el arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, quien confirmó que el Papa evalúa seriamente viajar al país. La audiencia, de aproximadamente media hora, abordó temas vinculados a la situación social, pastoral y eclesial argentina.

El arzobispado santiagueño informó que el Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que la posibilidad está siendo considerada en su agenda. Durante el encuentro, Bokalic Iglic obsequió al Pontífice un poncho con los colores de la bandera argentina y cintas representativas de Santiago del Estero, un gesto simbólico interpretado como señal de cercanía con la Iglesia local.

En junio del año pasado, Milei había mantenido una audiencia con León XIV en el Vaticano, donde dialogaron sobre el plan de gobierno y la relación bilateral. Según trascendió, en esa ocasión el Presidente también extendió una invitación para visitar la Argentina. Tras el encuentro, la Santa Sede destacó el “mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales” y expresó la voluntad de reforzarlas aún más.

Juan Pablo II el único Papa en ejercicio que visitó la Argentina

Juan Pablo II visitó la Argentina en dos oportunidades. La primera fue el 11 de junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, en un viaje que duró menos de un día y medio y estuvo marcado por un fuerte mensaje de paz y esperanza. Tras besar el suelo argentino, recorrió la Avenida de Mayo en un vehículo blindado y se reunió con los integrantes de la junta militar que gobernaba de facto: Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo. Luego ofició una misa en la Catedral Metropolitana y partió hacia Luján, donde celebró otra multitudinaria ceremonia ante unas 700.000 personas.

La llegada a la Basílica Nacional de Luján se convirtió en un hecho histórico. La ciudad se vio desbordada por peregrinos de todo el país y de naciones limítrofes, que colmaron la limitada capacidad hotelera y obligaron a improvisar alojamientos. El Papa viajó parte del trayecto en tren desde Morón, donde bendijo la imagen de la Virgen del Buen Viaje, y arribó a Luján en medio de una multitud que, pese a la lluvia, copó calles y plazas. Allí se arrodilló ante la Virgen y le entregó la Rosa de Oro, en la única visita papal que recibió ese santuario.

La segunda visita tuvo lugar en abril de 1987, ya en democracia, y se extendió por más de seis días. Fue el tramo final de una gira sudamericana e incluyó un extenso recorrido por el país: Buenos Aires, Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Viedma, Mendoza, Córdoba, Salta, Paraná y Rosario, entre otras ciudades. En total, celebró 26 misas y llevó su mensaje pastoral a millones de fieles. A su llegada al aeroparque Jorge Newbery fue recibido por el presidente Raúl Alfonsín, y luego mantuvo un encuentro oficial en la Casa Rosada.

Alfonsin y JP II

Durante esa visita, que convocó a cerca de cinco millones de personas, encabezó el Encuentro con los Jóvenes y presidió la III Jornada Mundial de la Juventud en la Avenida 9 de Julio, ante una multitud estimada en un millón de asistentes. Antes de partir desde Ezeiza, dejó un mensaje final de despedida. Días después, la paz que había invocado se vio tensionada por el alzamiento carapintada de Semana Santa, en la primera gran crisis militar tras la recuperación democrática de 1983.