El Banco Central compró más de U$s 2.700 millones en lo va de 2026

La adquisición de U$s 31 millones este viernes elevó el total acumulado durante la llamada “fase 4” del programa económico, a 2.741 millones de dólares, por lo que las reservas del Banco Central quedaron en US$ 45.560.

Para financiar estas operaciones, la entidad emite pesos, sin recurrir a instrumentos de absorción monetaria, posteriormente, el Tesoro retira parte de ese exceso mediante emisiones de deuda interna y en las últimas subastas evitó inyectar más pesos al sistema financiero.

image

Las estimaciones oficiales prevén que en 2026 las compras netas de dólares podrían ubicarse entre los US$ 10.000 y 17.000 millones, según la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, indicó que el ritmo de acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de moneda local como del ingreso de dólares.

El dólar oficial minorista cerró febrero a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa operó a $1.437,08 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.403.

El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, en la City porteña. El dólar CCL cerró a $1.466,94 y la brecha con el dólar oficial se coloca en el 4.6%, mientras que el dólar MEP termino a $1.424,05 con una diferencia del 1.5% respecto del mayorista.