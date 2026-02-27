Marzo llega con nuevos aumentos: uno por uno, los rubros que vuelven a subir

Alquileres

Los inquilinos que firmaron contratos bajo la ya derogada Ley de Alquileres deberán afrontar en marzo la actualización anual del Índice de Contratos de Locación (ICL). El indicador marcará una suba interanual del 33,8%.

La cifra confirma la desaceleración gradual que viene mostrando el índice: en febrero el ajuste fue del 34,6%; en enero, del 36,4%; mientras que en diciembre y noviembre había sido de 28,67% y 38%, respectivamente. Aun así, el impacto sobre los ingresos sigue siendo significativo para quienes destinan buena parte de su salario al pago del alquiler.

Servicios públicos

Las tarifas de electricidad, gas natural y agua continuarán con el esquema de actualizaciones mensuales atadas a la inflación. Si bien se aguardan los nuevos cuadros tarifarios oficiales, la provincia de Buenos Aires anticipó que los incrementos en electricidad oscilarán entre el 12% y el 17%, según la categoría del usuario (N1, N2 o N3).

En el caso del agua, la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) aplicará un nuevo aumento del 4%, conforme a lo dispuesto por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Prepagas

Los planes de medicina prepaga también ajustarán sus cuotas entre un 2,9% y un 3,2%, dependiendo de la empresa, el plan y la región.

Entre las principales compañías, los incrementos informados son los siguientes: Avalian (3,2%); Swiss Medical (2,9%); Medifé (2,9%); Omint (2,9%); Accord (2,9%); Sancor Salud (2,9%); Hospital Italiano (2,9%); Hospital Alemán (2,9%); y Luis Pasteur (2,85%).

Las subas se producen en un contexto delicado para el sistema sanitario. La Confederación Farmacéutica Argentina advirtió recientemente sobre atrasos en los pagos de obras sociales y prepagas, lo que podría derivar en problemas de abastecimiento de medicamentos si la situación no se regulariza.

Colectivos en el AMBA

El boleto de los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentará 7,6% desde marzo.

Con SUBE registrada, los nuevos valores serán:

De 0 a 3 km: $700

De 3 a 6 km: $779,78

De 6 a 12 km: $839,86

De 12 a 27 km: $899,99

Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada, las tarifas se ubicarán entre $1.113 y $1.525,94, según la distancia recorrida, lo que refuerza la importancia de tener la tarjeta nominalizada para evitar recargos.

Peajes

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó un aumento de hasta el 19% en los peajes de las rutas nacionales concesionadas a Corredores Viales S.A.. Los nuevos valores ya rigen en los diez tramos bajo su administración.

Para vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura, la tarifa en rutas nacionales será de $1.500, mientras que las categorías superiores alcanzarán hasta $9.000 para unidades de más de seis ejes.

En la Autopista Riccheri, las motocicletas pagarán $650 ($750 en hora pico) y los autos de hasta dos ejes $1.300 ($1.500 en hora pico), con escalas superiores según tamaño y cantidad de ejes.

Con este nuevo paquete de ajustes, marzo comenzará con un fuerte impacto sobre el gasto mensual de las familias y volverá a poner a prueba la capacidad de recuperación del poder adquisitivo en un contexto de desaceleración inflacionaria aún en consolidación.