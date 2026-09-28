El consumo de los hogares sigue en baja: cayó el 1,1% interanual en agosto

-Vivienda, alquileres y servicios públicos: avanzó un 4,8% interanual (+0,9 p.p.), impulsado principalmente por un incremento en la demanda eléctrica.

-Transporte y vehículos: se desplomó un 11,4% interanual (-1,5 p.p.), arrastrado por la caída del 18,6% en el patentamiento de automóviles.

Transporte y vehículos fue el rubro que presentó la mayor caída durante agosto en el consumo de los hogares.

-Recreación y cultura: retrocedió un 8,2% interanual (-0,7 p.p.), manteniendo un desempeño irregular en lo que va del año.

-Resto de rubros: registraron una caída interanual del 0,2% (-0,1 p.p.), ubicándose en niveles apenas superiores a los de agosto de 2019.

En cuanto a los bienes de consumo masivo (FMCG), los datos de julio arrojaron una retracción interanual del 2,6%, aunque mostraron un rebote mensual del 4,2% desestacionalizado en relación con junio.

Además, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios ingresaron este año en un leve pero constante retroceso, lo que impacta de manera negativa directamente sobre la demanda de bienes durables, como autos y electrodomésticos, que muestran caídas en lo que va del año, destacó la CAC