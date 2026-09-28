El consumo de los hogares sigue en baja: cayó el 1,1% interanual en agosto

El dato fue dado a conocer por la Cámara Argentino de Comercio. En comparación con julio, hubo un retroceso del 0,8%. Uno por uno, el rendimiento de cada sector durante el octavo mes del año.
El consumo de los hogares en bienes y servicios finales registró en agosto una caída del 1,1% interanual y un retroceso desestacionalizado del 0,8% respecto de julio, según el Indicador de Consumo (IC) publicado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
De esta manera, el indicador volvió a terreno negativo tras el leve repunte observado durante julio, manteniéndose en niveles comparativamente bajos en términos de la historia reciente y ubicándose un 2,1% por debajo del máximo registrado a comienzos de 2025.
En materia de precios, agosto mostró una nueva desaceleración inflacionaria, al marcar un incremento mensual del 1,7% (frente al 2,1% de julio) y una variación interanual del 33,5%. Desde la entidad gremial empresarial remarcaron que la continuidad en la baja de la inflación resulta un punto fundamental para recomponer los ingresos reales y volver a impulsar la capacidad de consumo de los hogares en los próximos meses.
-Indumentaria y calzado: creció un 4,9% interanual (+0,3 p.p. de aporte al índice general), favorecido por una baja base de comparación respecto a agosto de 2025.
-Vivienda, alquileres y servicios públicos: avanzó un 4,8% interanual (+0,9 p.p.), impulsado principalmente por un incremento en la demanda eléctrica.
-Transporte y vehículos: se desplomó un 11,4% interanual (-1,5 p.p.), arrastrado por la caída del 18,6% en el patentamiento de automóviles.
-Recreación y cultura: retrocedió un 8,2% interanual (-0,7 p.p.), manteniendo un desempeño irregular en lo que va del año.
-Resto de rubros: registraron una caída interanual del 0,2% (-0,1 p.p.), ubicándose en niveles apenas superiores a los de agosto de 2019.
En cuanto a los bienes de consumo masivo (FMCG), los datos de julio arrojaron una retracción interanual del 2,6%, aunque mostraron un rebote mensual del 4,2% desestacionalizado en relación con junio.
Además, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios ingresaron este año en un leve pero constante retroceso, lo que impacta de manera negativa directamente sobre la demanda de bienes durables, como autos y electrodomésticos, que muestran caídas en lo que va del año, destacó la CAC
comentar