El riesgo país llegó al valor más alto en 10 meses

El índice que mide la JP Morgan tocó números históricos en el inicio de la semana. El dólar mayorista bajó, pero el minorista subió en el Banco Nación.
El riesgo país, alcanzó los 647 puntos básicos de acuerdo con Rava Bursátil, y de esta manera, el índice elaborado por el JP Morgan - y que mide la diferencia de tasa que pagan los bonos de mercados emergentes frente a los del Tesoro de Estados Unidos- llegó al valor más elevado desde comienzos de diciembre de 2025.
Cuanto mayor es el valor de referencia, mayor es también la percepción de riesgo sobre un país y, en consecuencia, más elevado es el costo de financiamiento.
Desde julio, el indicador dejó atrás el piso de 402 puntos —mejor registro de la gestión de Milei—y, tras meses de oscilaciones, trepó este lunes hasta superar los 640 puntos básicos, el nivel más alto en lo que va del año.
Por su parte, la Bolsa de Buenos Aires cedió el 1,5% en el índice líder S&P Merval, en los 2.850.000 puntos, y arrastró su sexta baja consecutiva con un acumulado en torno al 7%.
El dólar mayorista comenzó la semana a la baja y, en este contexto, este tipo de cambio se ubicó a $1.524,5, al marcar un retroceso de $1.
A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el dólar se sostuvo a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.548,43 para la venta.
El dólar blue operó a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, en el mercado informal de la City porteña. El dólar CCL operó a $1.618,82 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. El dólar MEP operó a $1.550,90 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.
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