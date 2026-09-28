El riesgo país llegó al valor más alto en 10 meses

Dólar: bajó el mayorista y subió en el Banco Central

El dólar mayorista comenzó la semana a la baja y, en este contexto, este tipo de cambio se ubicó a $1.524,5, al marcar un retroceso de $1.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el dólar se sostuvo a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.548,43 para la venta.

El dólar blue operó a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, en el mercado informal de la City porteña. El dólar CCL operó a $1.618,82 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. El dólar MEP operó a $1.550,90 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.