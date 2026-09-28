El Índice de Confianza en el Gobierno alcanzó el menor nivel de la "era Milei"

Durante septiembre, los cinco componentes del Índice registraron descensos: Honestidad, Capacidad para resolver problemas, Eficiencia, y la Evaluación general del gobierno. Pero “Preocupación por el interés general presentó el mayor declive entre los componentes” con el 12,3%.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de septiembre que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTdT) bajó 5,1% en septiembre y se ubicó en “el menor valor de la presidencia de Javier Milei”.
Esta abrupta caída se produjo a pesar de que, según la misma casa de estudios, la expectativa de inflación bajó en del 35,7% en agosto, al 29,8% en septiembre, el índice de Confianza del Consumidor aumentó 2,4%
Este “desacople”, generalmente cuando bajaba la inflación aumentaba el índice de ICG, estaría reafirmando lo que señalan varias consultoras, es que ahora, los mayores problemas son la falta de empleo, y los bajos salarios.
Por ejemplo, la consultora Synopsis , dio cuenta qué durante septiembre, la preocupación por los bajos salarios “se mantuvo en niveles elevados, superiores al 45%” de las menciones a nivel nacional (45,8%), “consolidándose con holgura como el principal problema económico del país”.
Por su parte, la falta de empleo descendió levemente al segundo lugar, con el 20%, mientras que la inquietud por los impuestos altos ascendió al 16% y la inflación continuó en un sendero descendente, ubicándose en el 8,3%, según el relevamiento realizado entre el 8 y el 15 de este mes en todo el país, que abarcó a 1.257 encuestados.
Con estos guarismos, la preocupación por los bajos salarios “quintuplica a la de la inflación”, destacó la consultora Synopsis.
En lo que respecta al análisis de la UtdT, con la baja registrada este mes, desde el fin del año pasado el ICG disminuyó 21,4%, y este descenso se concentró en los primeros cinco meses del año. Desde entonces el Índice ha oscilado en torno a un valor de 2,0, “con ascensos y caídas de magnitud modesta”.
Durante septiembre, los cinco componentes del ICG registraron descensos: Honestidad bajó 2,9%; Capacidad para resolver problemas, 4 %; Eficiencia, 3,5%; y la Evaluación general del gobierno, 9,3%. Incluso el ítem “Preocupación por el interés general presentó el mayor declive entre los componentes” con el 12,3%.
En el plano geográfico, el ICG presentó nuevamente su mayor valor entre quienes residen en el interior del país, con 2,06 puntos (-8,4%). Dentro del AMBA, los habitantes de la CABA se ubicaron en 1,84 puntos (-4,2%) y los del GBA en 1,72 puntos (+0,2%).
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