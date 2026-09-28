El Índice de Confianza en el Gobierno alcanzó el menor nivel de la "era Milei"

Por su parte, la falta de empleo descendió levemente al segundo lugar, con el 20%, mientras que la inquietud por los impuestos altos ascendió al 16% y la inflación continuó en un sendero descendente, ubicándose en el 8,3%, según el relevamiento realizado entre el 8 y el 15 de este mes en todo el país, que abarcó a 1.257 encuestados.

Con estos guarismos, la preocupación por los bajos salarios “quintuplica a la de la inflación”, destacó la consultora Synopsis.

En lo que respecta al análisis de la UtdT, con la baja registrada este mes, desde el fin del año pasado el ICG disminuyó 21,4%, y este descenso se concentró en los primeros cinco meses del año. Desde entonces el Índice ha oscilado en torno a un valor de 2,0, “con ascensos y caídas de magnitud modesta”.

Durante septiembre, los cinco componentes del ICG registraron descensos: Honestidad bajó 2,9%; Capacidad para resolver problemas, 4 %; Eficiencia, 3,5%; y la Evaluación general del gobierno, 9,3%. Incluso el ítem “Preocupación por el interés general presentó el mayor declive entre los componentes” con el 12,3%.

La Escuela de @UTDT_Gobierno dio a conocer los resultados del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondientes a septiembre de 2026, sobre la base de las encuestas realizadas entre el 1 y el 9/9. Descargá el informe completo acá: https://t.co/9wz12KJakG pic.twitter.com/25Xnv6JPPg — Universidad Torcuato Di Tella (@utditella) September 28, 2026

En el plano geográfico, el ICG presentó nuevamente su mayor valor entre quienes residen en el interior del país, con 2,06 puntos (-8,4%). Dentro del AMBA, los habitantes de la CABA se ubicaron en 1,84 puntos (-4,2%) y los del GBA en 1,72 puntos (+0,2%).