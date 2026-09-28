JP Morgan advirtió por la fuerte caída de la actividad en Argentina

Adimra informó sobre la evolución de la actividad de la industria metalúrgica

En la comparación contra julio de 2025, la actividad económica retrocedió 1,4%, mientras que el componente tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,2%. La magnitud de la contracción llevó a J.P. Morgan a poner el dato en perspectiva histórica.

El peor desempeño económico desde la pandemia

“La economía argentina registró su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020”, destacó la entidad financiera.

El banco agregó que, dejando de lado episodios económicos excepcionales de las últimas dos décadas, es necesario remontarse varios años para encontrar retrocesos mensuales de semejante magnitud.

“Si se excluye el confinamiento de 2020, el shock financiero global de fines de 2008 y el período de estrés financiero de 2018-2019, ningún mes desde 2004 había registrado una caída mayor”, sostuvo J.P. Morgan.

En caída desde abril

El resultado de julio profundizó las señales de desaceleración que ya habían aparecido durante el segundo trimestre. Según los datos oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) había registrado entre abril y junio una caída desestacionalizada del 0,6% respecto del primer trimestre, aunque en términos interanuales todavía mostraba un crecimiento del 2%.

Además, el nivel de actividad desestacionalizado de julio quedó 4,5% por debajo del máximo alcanzado en marzo de este año, según el análisis de J.P. Morgan. El crecimiento acumulado entre enero y julio, en tanto, se redujo al 1,7%, frente al 2,2% que acumulaba hasta junio.

Ante este escenario, el banco estadounidense revisó a la baja sus perspectivas para la economía argentina y redujo de 2,7% a 1,5% su estimación de crecimiento para todo 2026.

J.P. Morgan proyecta, además, una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre, luego del retroceso registrado en el segundo trimestre.

Los sectores con mayores caídas

Los datos sectoriales de julio mostraron también un comportamiento dispar: de los 15 sectores relevados por el INDEC, ocho registraron caídas interanuales.

Entre los retrocesos más importantes estuvieron comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja del 5,1%, y la industria manufacturera, con una contracción del 4,6% interanual. En sentido contrario, pesca registró un fuerte crecimiento interanual y la explotación de minas y canteras avanzó 8,4%.