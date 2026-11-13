El consumo volvió a caer durante octubre

El consumo masivo, que representa aproximadamente la mitad del gasto de los hogares considerado por el índice por categorías, cayó 5,8% interanual en octubre. Solo en el último trimestre, este indicador se contrajo un 4,6% y desde enero acumula una baja del 3,4%.

El trabajo de la UP arrojó un fuerte retroceso en algunos de los principales productos de la canasta. La carne vacuna, uno de los productos más representativos de la mesa de los argentinos, registró una caída de 9,2% interanual y ya suma quince meses consecutivos de retroceso, según datos disponibles a septiembre.

Por el contrario, el consumo de carne porcina mostró una mejora de 14,6% interanual y del 3,3% el de carne aviar.

Otro dato destacado del informe es el comportamiento del crédito, que había funcionado como una herramienta para sostener parte del gasto durante los últimos meses, profundizó su caída.

La CAME también informó que el consumo no logra despegar

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que el consumo no logra despegar y, en octubre, las ventas minoristas PyME cayeron 1,6 por ciento interanual, con rubros que se desplomaron hasta casi cuatro por ciento. Así, en el acumulado del año, la baja es de dos por ciento.

Sin embargo, en la comparación mensual, las ventas comerciales registraron un pequeño crecimiento de 0,3 por ciento. Esto se debió a la celebración del Día de la Madre, que traccionó varias compras, aunque la actividad disminuyó en la segunda mitad del mes, debido a la falta de poder adquisitivo y a los límites en el financiamiento.

Consultados sobre la evolución de la actividad, el 51,9 por ciento de los comerciantes indicó que su situación no presentó variaciones en el último mes, mientras que un 41 habló de un empeoramiento, y solo un 7,1 reportó una mejora. En esta línea, un 54,9 de los encuestados señaló que el momento no es apropiado para realizar inversiones.

Entre las principales problemáticas que debieron afrontar los comerciantes estuvo el incremento en los costos operativos, las tarifas y los precios de reposición, a lo que se sumó la competencia de productos importados. Así las cosas, los comercios con local a la calle mostraron una suba de 17,7 por ciento interanual.

Por rubros

En la discriminación por rubros, la CAME detalló que cuatro terminaron octubre con caídas, mientras que tres cerraron en positivo. En rigor, Farmacia tuvo una baja en las ventas de 3,7 por ciento; seguido por Alimentos y bebidas, con -3,5; Ferretería y materiales eléctricos y de la construcción, con -3,4; y Bazar, decoración, textiles del hogar y muebles, con -0,5.

En contraposición, Calzado y marroquinería y Textil e indumentaria crecieron 3,6 por ciento; mientras que Perfumería, un 0,8. Por último, en el acumulado del año, Bazar, decoración, textiles del hogar y muebles tuvo el desplome más pronunciado, con 8,1 por ciento; seguido por Alimentos y bebidas, con -3,1.