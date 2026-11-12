La inflación de octubre trepó al 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre

Apenas conocida la cifra, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta en las redes sociales para explicar el motivo de esta aceleración en la suba de precios, y también destacar que el aumento del 1,5% de la inflación núcleo resultó “la más baja en los últimos 15 meses”.

Según el titular de Economía, “el mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.

Sin embargo, “la variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo”, dijo Caputo a través de la red social X.

El economista Fernando Marrul calificó como “un espanto” el resultado de octubre, más allá de la suba en los precios de las verduras y los aumentos de tarifas de gas en las que antes eran “zonas frías” al tiempo que la consultora Invecq apuntó a los servicios cuya “alta indexación sostiene la inercia inflacionaria y es uno de los motivos por los que la desinflación no avanza más rápido”.