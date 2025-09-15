El dólar cerró en $1.475 y quedó cerca del techo de la banda

Por su parte, en el Banco Nación (BNA), el billete estadounidense se vendió a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, al borde de la brecha cambiara que propuso el Gobierno.

El denominado dólar blue o paralelo cotizó en $1435 para la compra y $1.455 para la venta, en el mercado informal de la City porteña. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $14 a $1.467 y quedó a 0,4% del techo de la banda.

El dólar MEP operó a $1.482,45 y la brecha contra el mayorista es de 1,1%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.489,46, por lo cual la brecha es de 1,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.482,09, según Bitso. El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los US$ 114.868,57, según Binance.

Caen los bonos y sube riesgo país

El S&P Merval subió 0,5% a 1.768.853,590 puntos, aunque alterna mayoría de bajas. Entre las acciones líderes que más cayeron se encuentran Transener (-3,5%); Aluar (-1,5%); Transportadora de Gas del Norte (1,2%).

Los ADRs operaron con mayoría de subas, los que más avanzan son: Transportadora de Gas del Sur (4,1%); IRSA (3,1%), y Cresud (2,4%).

Los bonos retroceden casi en su totalidad en la rueda, con el Global 2046 liderando las pérdidas (-3,6%), seguido por el Bonar 2041 (-3,6%), y el Bonar 2038 (-3,1%).

El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 12 de septiembre mostró un valor de 1.140 puntos básicos y arrojó un salto del 8,9% con respecto al registro anterior.